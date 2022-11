Golden Rose Stakes: Summerghand trop fort pour Judicial dans un affrontement de sprint vétéran | Nouvelles de la course

Summerghand et Missed The Cut ont décroché leurs manches respectives de Listed lors d’un après-midi d’action captivant à Lingfield pour David O’Meara et George Boughey respectivement.

Le premier a remporté les Golden Rose Stakes Listed sous Danny Tudhope, prenant le dessus sur Judicial dans une bataille acharnée des sprinteurs vétérans.

Judicial avait l’air d’avoir la course en main sous Jim Crowley pour Julie Camcho, mais c’est Summerghand qui a creusé un chemin jusqu’à l’intérieur et en a trouvé assez pour gagner d’une demi-longueur.

Danny Tudhope révèle que Summerghand sera ciblé lors de la journée des finales tout temps à Lingfield.



S’exprimant après la course, Tudhope a déclaré à Sky Sports Racing : “C’est un cheval exceptionnel pour les propriétaires et l’entraîneur.

“La course s’est déroulée comme prévu, ils ont fait un beau galop devant et une fois qu’il a commencé à en ramasser un ou deux dans la ligne droite, il passe les vitesses.

“Tout s’est bien passé – je ne voulais pas être coincé sur le rail alors je suis resté à l’écart, mais ensuite ils sont sortis dans la ligne droite et j’ai eu une belle course.

Image:

Summerghand (centre, casquette marron) remporte la Ayr Gold Cup pour l’entraîneur David O’Meara





“Quand il est en forme comme ça, il est tout à fait capable de gagner de grandes courses. Il est aussi bon que jamais, pourrait-on dire. La journée des finales tout temps serait la cible.”

Dans une autre finition remarquable au Listed Churchill Stakes, Manqué la coupe a ajouté une victoire de Lingfield à son CV – qui comprend un vainqueur du Royal Ascot – avec une démonstration de combat sous Jim Crowley pour George Boughey.

Image:

Missed The Cut remporte les Golden Gates Stakes à Royal Ascot





Cela n’a pas semblé probable pendant la majeure partie de la course alors qu’Alger a accéléré la ligne droite sous Rab Havlin et a pris une grosse avance avec moins d’un mètre à courir.

Mais Crowley a lancé une finition puissante hors de sa monture pour se lever directement sur la ligne, la star de Boughey étant désormais prête pour une campagne Meydan l’année prochaine.