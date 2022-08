Golden Retriever Fin promène sa peluche moelleuse

C’est un fait connu que les chiens sont les compagnons les plus fidèles de l’homme. De jolies vidéos de ces animaux à fourrure ne manqueront pas d’égayer la journée de n’importe qui et d’éloigner le blues du lundi. De nombreux clips de ce type continuent de faire surface sur nos flux de médias sociaux, ce qui nous fait sourire. En parlant de cela, une vidéo similaire d’un chien promenant son animal en peluche devient virale et cela va certainement faire votre journée. Nous savons à quel point les chiens s’excitent lorsque leurs amis humains les emmènent en promenade, mais cette fois, c’était au tour de l’animal de faire plaisir à son jouet.

Une vidéo partagée par une poignée Instagram dédiée à Finley, un golden retriever, a partagé la vidéo de celui-ci en train de se promener avec l’un de ses jouets en peluche. Finement porté son ami jouet dans sa bouche et descendu un sentier. Le court clip qui a été partagé en mai redevient viral.

“Son petit vacillement”, la légende lisait avec des hashtags comme “quand tu ne peux aller nulle part sans ton truc”, “temps de marche”, “heureux boi” et “les moments précieux de la vie”. Le texte de la vidéo se lit comme suit : “Lorsque vous promenez votre plus grande peluche.”

Le message a reçu plus de 1 40 000 likes et les internautes expriment leur amour pour l’animal dans la section des commentaires.

“C’est gentil. J’espère voir la version longue », a déclaré un commentaire. “Aww puis-je jouer avec toi et ton jouet en peluche”, a lu un autre commentaire.

Ceci est le dernier message sur le compte et rien d’autre n’a été partagé depuis plus de trois mois maintenant. Certains des adeptes ont donc également exprimé leurs inquiétudes quant au bien-être du chien.

« Vous nous manquez. J’espère que tout va bien », a déclaré un utilisateur. “Hey, Fin fam, ça fait un moment que tu n’as pas été actif. J’espère que tout va bien de votre côté. Dans l’attente de plus d’histoires et de publications », a commenté un autre utilisateur. « Où est Fin ? Sa gentillesse nous manque », a commenté un utilisateur, l’air triste.

