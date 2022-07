Golden Hockey Quest de l’Inde à Birmingham

Les Jeux du Commonwealth ont une riche tradition sportive qui remonte à 1930. Dans sa première itération, l’événement multisport réunissait 11 nations et 400 athlètes. Maintenant, dans sa 22e édition, 4 600 athlètes de 72 nations et territoires participeront dans la ville anglaise de Birmingham à l’événement connu sous le nom de Friendly Games.

Le hockey a été joué aux Jeux du Commonwealth depuis 1998 et au cours de cette première année, c’est l’Australie qui a dominé, remportant l’or dans les compétitions masculine et féminine. Les hommes de Malaisie et les femmes d’Angleterre ont remporté l’argent, tandis que les hommes d’Angleterre et les femmes de Nouvelle-Zélande ont remporté les médailles de bronze.

Les hommes australiens ont dominé depuis, les Kookaburras ont remporté le titre un record à six reprises, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, l’Inde et le Pakistan se partageant les médailles d’argent.

Avec les hommes australiens assis au premier rang du classement mondial de la FIH et avec le souvenir d’une campagne fantastique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, au cours de laquelle ils ont perdu aux tirs au but contre la Belgique, ce serait une personne courageuse de suggérer que l’entraîneur-chef Colin Batch et son équipe n’ont pas pu en faire une super septième médaille d’or.

Katrina Powell est en tête des femmes australiennes cette année et espère remporter l’or en tant qu’entraîneur-chef. Certes, sur la base de la médaille de bronze que l’équipe a récemment remportée à la Coupe du monde féminine de hockey FIH 2022, les Hockeyroos pourraient être sur la bonne voie pour remporter leur cinquième médaille d’or. Attendez-vous à ce que Stephanie Kershaw soit la dynamo qui propulse l’Australie depuis le milieu de terrain, tandis que Jocelyn Bartram mène une défense solide comme le roc.

Les femmes néo-zélandaises sont les championnes en titre et elles chercheront à conserver ce statut après une campagne de Coupe du monde qui a merveilleusement commencé mais qui a échoué en quart de finale. La Nouvelle-Zélande a dominé son groupe à la Coupe du monde, avec des victoires contre l’Inde et l’Angleterre et a terminé à la cinquième place de la compétition.

Même si, comme l’Australie, elle a raté une saison de la FIH Pro League Hockey, l’équipe s’est entraînée dur et a connu une période intense de compétition internationale pendant un séjour de trois mois en Europe et, selon les mots de l’entraîneur adjoint Shea McAleese, voir le Jeux du Commonwealth comme une chance de remporter une médaille internationale.

Les hommes néo-zélandais n’ont pas eu le même calendrier international intense que l’équipe féminine, mais les matchs tests contre l’Australie et les Pays-Bas auront certainement aiguisé les compétences et les esprits. Les Black Sticks forment une équipe composée de jeunes talents passionnants tels que Sean Findlay et Joseph Morrison qui côtoient des vétérans de l’équipe tels que Hugo Inglis, le capitaine Blair Tarrant et Kane Russell.

Les hommes et les femmes de l’Inde seront tous deux à la recherche de médailles. Les deux équipes ont connu une première saison exceptionnelle en FIH Pro League, terminant à la troisième position de leurs ligues respectives. Les hommes de l’Inde prendront la confiance de leurs victoires en Pro League contre l’Angleterre, ainsi que de l’incroyable match qui s’est terminé par un match nul 3-3 contre la Belgique. Les deux séries de résultats suggèrent que l’Inde est plus que prête à se battre pour une première médaille d’or à cet événement.

Les femmes indiennes continueront de tirer profit de leur expérience en Coupe du monde. Janneke Schopman et son équipe sont arrivées à Amsterdam après plusieurs bons résultats en FIH Pro League, notamment des victoires contre les Pays-Bas et l’Argentine (actuellement les équipes classées numéro un et numéro deux mondiaux). Cependant, lors de la Coupe du monde, cela s’est effondré lorsque l’Inde a terminé neuvième après avoir perdu son match de poule contre la Nouvelle-Zélande, puis perdu le match croisé contre l’Espagne.

Avec des joueurs tels que les spécialistes des corners Gurjit Kaur, le gardien et capitaine Savita et la jeune star Lalremsiami, attendez-vous à ce que l’Inde rebondisse à Birmingham.

L’équipe masculine sud-africaine est potentiellement l’une des équipes les plus excitantes à arriver à Birmingham. L’équipe a mis le feu aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avec sa vitesse éblouissante et son courage à prendre des risques en attaque. Les frères Cassiem, Mustapha et Dayaan sont maintenant des joueurs bien connus des amateurs de hockey, mais attention également aux spécialistes des coins de pénalité Connor Beauchamp et Matt Guise-Brown.

Les femmes sud-africaines ont leur propre star habile qui peut semer le chaos même parmi les défenses les plus solides sous la forme d’Onthatile Zulu. À seulement 22 ans, l’attaquante a été une star lors des Coupes du monde juniors et seniors féminines et lorsqu’elle commence à courir aux défenses, les spectateurs retiennent leur souffle en se demandant quelle magie sera au rendez-vous. A l’autre bout du terrain, se trouve une autre star de la Coupe du monde junior en Jean-Leigh du Toit. Défenseur d’excellence et premier coureur courageux sur les coins de réparation défensifs, du Toit est un élément crucial de la défense sud-africaine.

L’équipe masculine galloise a terminé neuvième en 2018 et septième est leur précédente place la plus élevée, en 2002. Les femmes ont également terminé neuvième en 2018 et leur meilleur précédent était huitième en 2010. Les deux équipes espèrent une meilleure finition cette fois-ci et certainement, dans leurs rangs, ils ont beaucoup de talent qui pourrait produire des résultats. Lors des derniers matchs tests, le Pays de Galles a perdu contre l’Afrique du Sud, mais c’est une équipe qui apprendra rapidement de l’expérience internationale.

Rupert Shipperly, Dan Kyriakides, Lewis Prosser et Jacob Draper apportent toute l’expérience de représenter à la fois le Pays de Galles et la Grande-Bretagne, tandis que Luke Hawker ajoute de la résilience en défense et Gareth Furlong incarne l’éthique de travail de l’équipe.

Les femmes du Pays de Galles ont un look similaire à l’équipe. Sarah Jones, Leah Wilkinson et Rose Thomas ont toutes plusieurs sélections pour la Grande-Bretagne et le Pays de Galles, Wilkinson et Jones faisant tous deux partie de l’équipe médaillée de bronze olympique de Tokyo. Ajoutez les talentueuses Xenna Hughes, Isabelle Howell et la co-capitaine Sian French et vous avez une équipe qui pourrait réaliser le meilleur résultat du Pays de Galles à ce jour.

Les hommes et les femmes écossais ont tous deux terminé dans des positions respectables en 2018. Les hommes se sont classés sixièmes tandis que les femmes ont terminé septièmes. Cette fois, tous les regards seront tournés vers le capitaine et buteur extraordinaire Alan Forsyth, qui remportera sa sélection de 200 m combinés Grande-Bretagne et Écosse lors de son premier match à Birmingham. Sarah Robertson remplira un rôle de leadership tout aussi important car elle utilise toute l’expérience qu’elle a acquise à Tokyo pour diriger son équipe passionnante afin d’obtenir une finition haut placée à Birmingham.

Les Kenyanes n’en sont qu’à leur deuxième participation aux Jeux du Commonwealth. Ils ont participé pour la première fois en 1998 lorsqu’ils ont terminé 10e. L’équipe a fait d’énormes progrès ces dernières années, avec une communauté de base en pleine croissance qui se traduit par un succès au niveau de l’élite. Bien que le Kenya ne soit pas réaliste pour les médailles, il pourrait bien causer quelques bouleversements en cours de route.

Les Pakistanais ont terminé deuxièmes en 2006 et aimeraient bien monter à nouveau sur le podium. L’équipe nationale a chuté ces dernières années après ses jours grisants dans les années 1970 et 80. Ils ont remporté l’or au Trophée des champions d’Asie en 2018, mais c’était leur dernière victoire significative. Bien qu’un manque d’expérience internationale récente puisse être un fardeau, attendez-vous à ce que cette équipe, dirigée par l’entraîneur-chef expérimenté Seigfried Aikman, soit compétitive à chaque match qu’elle joue.

Ni les hommes ni les femmes du Canada n’ont jamais manqué les Jeux du Commonwealth, l’équipe féminine ayant obtenu son meilleur résultat aux Jeux de Brisbane en 2018. Les féminines sont également à la veille d’une Coupe du monde très instructive. Ils n’ont pas gagné de match mais ils ont montré qu’à leur époque, ils pouvaient se mêler aux meilleurs, faisant match nul avec l’Inde et la Corée, mieux classées. Toute l’équipe a fait preuve d’énormes réserves d’énergie et de résilience et la gardienne Rowan Harris et la capitaine Natalie Sourisseau ont été parmi les joueuses qui ont brillé à Terrassa.

L’équipe masculine n’a pas participé à de grandes actions internationales depuis les Jeux olympiques de Tokyo. Ils ont perdu un certain nombre de joueurs à plusieurs sélections à la retraite après cet événement, donc l’entraîneur-chef Peter Milkovich cherchera à suivre des courbes d’apprentissage abruptes. Huit membres de l’équipe ont moins de 10 sélections, bien que Taylor Curran, John Smythe et Keegan Pereira fassent partie d’une poignée de joueurs extrêmement expérimentés. Peu importe où ils terminent, attendez-vous à ce que chaque match joué par le Canada soit une bataille.

Le Ghana est un autre pays où le hockey s’est développé à un rythme au niveau local et les résultats se montrent plus haut dans la chaîne. La plupart des joueurs des équipes masculines et féminines sont issus d’équipes représentant les services nationaux, la police, l’armée et les pompiers.

Cette édition sera la première fois que les hommes du Ghana se qualifieront pour les Jeux du Commonwealth, tandis que l’équipe féminine est apparue pour la première fois en 2018, où elle a terminé 10e. Pour les femmes ghanéennes, les Jeux du Commonwealth sont une excellente occasion de se tester sur la scène mondiale, car elles échouent si souvent à se qualifier pour les grands événements parce qu’elles ont tendance à perdre face à l’Afrique du Sud.

Pour les deux équipes, l’événement à Birmingham offrira une expérience inestimable alors que les équipes continuent de grandir et de se développer. Pour leur part, on peut compter sur les athlètes pour apporter leur propre style de hockey rapide et offensif et une vraie joie de vivre lors de leurs compétitions.

Le pays hôte, l’Angleterre, doit participer à cet événement en espérant des médailles pour les deux équipes. L’équipe masculine d’Angleterre a montré un énorme potentiel dans la FIH Pro League avec des matchs passionnants et serrés, dont un match nul 2-2 contre la Belgique et une défaite serrée 4-3 contre l’Inde. L’équipe n’est pas encore l’article fini, mais avec des talents tels que Zach Wallace, Will Calnan, Ian Sloan et les spécialistes des coins de pénalité Nick Bandurak et Sam Ward dans l’équipe, le pays hôte pourrait être là à la fin des affaires.

Les femmes anglaises ont quitté la Coupe du monde féminine après une courte défaite face à d’éventuelles médaillées d’argent, l’Argentine. Comme les hommes, c’est une équipe qui se construit encore mais il y a du talent dans les rangs. Les défenseurs fiables Hollie Pearne-Webb, Laura Unsworth et Giselle Ansley fournissent une plate-forme à partir de laquelle les marchands de vitesse Hannah Martin, Lily Owsley et Ellie Rayer peuvent attaquer. Tess Howard devient une force avec laquelle il faut compter dans le cercle. L’Angleterre n’a jamais manqué de remporter une médaille dans la compétition féminine mais, devant un public local, cette fois l’ambition doit être l’or.

