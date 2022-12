Golden Globes snubs et surprises : Will Smith, Brendan Fraser et plus

Lorsqu’il s’agit de définir la sensibilité d’une remise de prix, ce qui est omis est souvent aussi révélateur que ce qui est reconnu. Cela double pour les Golden Globes, l’émission de récompenses assiégée qui reviendra à l’antenne en 2023 après que des histoires ont éclaté l’année dernière sur les manquements éthiques et la composition raciale de son organisation de vote, la Hollywood Foreign Press Association. La révélation que la HFPA n’avait pas d’électeurs noirs a aidé à contextualiser le refus fréquent de l’émission de films et d’interprètes noirs acclamés, tandis que les accusations contre le groupe qui incluent un comportement inapproprié et un désir d’être escroqué pourraient expliquer pourquoi les Globes ont si souvent viré dans une direction déconcertante. Après que la HFPA a ajouté un groupe plus diversifié de journalistes à son pool de vote, NBC a accepté de diffuser l’émission de l’année prochaine, qui sera diffusée le 10 janvier 2023 et sera animée par le comédien Jerrod Carmichael. De nombreux dirigeants de studio, producteurs et publicistes attendaient avec impatience le retour de la cérémonie, car il s’agit d’un arrêt important sur le chemin des Oscars et contribue à accroître la visibilité des petits films en difficulté qui dépendent du buzz des récompenses pour attirer le public. Mais la discussion annuelle sur les rebuffades et les surprises s’étendra désormais bien au-delà de la liste des nominations aux Golden Globe, qui ont été annoncées ce matin, et touchera le spectacle lui-même, puisque de nombreux nominés pourraient choisir de sauter complètement la cérémonie. Une épaule froide des A-listers pourrait s’avérer être le plus important camouflet du Globe de tous.

En attendant, voici quelques-unes des extrapolations les plus surprenantes de la liste des nominés de cette année.

Deux critiques de la Hollywood Foreign Press sont en lice. Les Golden Globes peuvent-ils sortir de leurs plus grandes controverses alors que deux acteurs clés de la course aux récompenses de cette année se sont prononcés contre ses électeurs ? La HFPA n’avait d’autre choix que de nommer le candidat au meilleur acteur dont on parlait, Brendan Fraser, pour sa performance dans “The Whale”, même si Fraser a accusé l’ancien chef de la HFPA, Philip Berk, de l’avoir peloté en 2003 et avait clairement indiqué qu’il ne le ferait pas. assister à la cérémonie de cette année. Alors que Fraser est considéré comme le favori pour l’Oscar du meilleur acteur, personne ne sait si les électeurs du Globe récompenseront un homme qui n’acceptera probablement pas le trophée. Au cours de la tempête de feu qui a enveloppé la HFPA l’année dernière, Tom Cruise a annoncé qu’il rendrait les trois Golden Globes qu’il a remportés au cours de sa carrière, mais le corps électoral élargi n’a pas semblé lui en tenir rigueur, nommant “Top Gun : Maverick » dans le meilleur drame. Cruise laissera-t-il passer le passé et assistera-t-il à la cérémonie, renforçant ainsi le profil des récompenses de son hit d’action alors qu’il se dispute les principales nominations aux Oscars? Si lui et Fraser se retirent tous les deux, cela pourrait entraver les chances de retour d’un spectacle qui fonctionne sur le pouvoir des stars. Les réalisatrices sont exclues. Il y a quatre ans, alors que Natalie Portman présentait le Golden Globe du meilleur réalisateur à un groupe qui ne comprenait pas la réalisatrice de “Lady Bird” Greta Gerwig, Portman a noté avec insistance, “Voici les nominés entièrement masculins.” Les deux derniers concours de meilleur réalisateur se sont avérés plus équitables et ont été remportés par Chloé Zhao (“Nomadland”) et Jane Campion (“The Power of the Dog”), mais cette année, les Globes sont revenus à leurs vieilles astuces : les six les réalisateurs nominés sont des hommes, et aucun des 10 films nominés pour le meilleur drame ou la meilleure comédie musicale ou comédie n’a été réalisé par des femmes. Qui a été exclu ? La réalisatrice de “The Woman King”, Gina Prince-Bythewood, n’a pas réussi à figurer sur la liste, bien que le rôle principal du film, Viola Davis, ait décroché une nomination d’acteur. Chinonye Chukwu et son film “Till” ont été effacés à tous les niveaux, ne remportant même pas de nomination pour sa star, Danielle Deadwyler, qui vient de remporter le trophée de la performance principale aux Gotham Awards. Et tandis que le drame réalisé par Sarah Polley “Women Talking” a remporté des nominations pour son scénario et sa partition, Polley n’a pas fait partie de la liste des meilleurs réalisateurs et personne n’a été reconnu dans l’ensemble solide du film, qui comprend des favoris comme Claire Foy, Jessie Buckley et Rooney Mara.