Golden Globes: les meilleurs et les pires moments, des blagues de Tina et Amy à la victoire émotionnelle de Chadwick Boseman

Eh bien, c’était quelque chose.

Les Golden Globes de dimanche étaient encore plus imprévisibles et chaotiques que d’habitude, en grande partie grâce au format virtuel hybride de l’émission. La cérémonie de trois heures a été marquée par de fréquents problèmes de son et de petites conversations gênantes entre les nominés sur Zoom, avec une mode allant des robes à couper le souffle (Amanda Seyfried) aux sweats à capuche tie-dye (Jason Sudeikis). La télédiffusion a pris une sensation encore plus décontractée que les années passées, alors que les nominés sont apparus de chez eux avec des amis, des partenaires, des enfants et des chiens, et certains se sont imprégnés tout au long de l’événement. (On pouvait voir le réalisateur de «Mank» David Fincher en train de prendre des photos lorsque son film a été perdu.)

Au milieu du chaos se sont déroulés des moments vraiment formidables, alors que «Nomadland» a remporté le plus grand prix de la soirée pour le meilleur drame, et Jodie Foster («Le Mauritanien») et Andra Day («Les États-Unis contre Billie Holiday») ont semblé vraiment surpris par leurs victoires d’acteur inattendues. Voici d’autres des meilleurs et des pires moments de l’émission, qui a été animée à deux reprises par Tina Fey à New York et Amy Poehler à Los Angeles.

MEILLEUR: le monologue d’ouverture de Tina Fey et Amy Poehler

Vous avez à peine remarqué que Fey et Poehler se trouvaient sur des côtes différentes dans leur monologue d’ouverture merveilleusement mordant, qui a rôti de manière hilarante tout le monde du réalisateur / scénariste Aaron Sorkin de «The Trial of the Chicago 7» («Il peut faire parler sept hommes, mais c’est comme 100 hommes parler « ) à James Corden ( » ‘The Queen’s Gambit’ est tout ce que James Corden faisait dans ‘The Prom’ « ). Ils ont également utilisé leur plate-forme pour remédier au manque de membres votants noirs de la Hollywood Foreign Press Association. « Peut-être que vous n’avez pas reçu le mémo parce que votre lieu de travail est le stand arrière d’un McDonald’s français, mais vous devez changer cela », a déclaré Fey. « Alors, voici pour le changer. »

Pire: le HFPA répond à peine aux réactions négatives de la diversité

Peu de temps après que Fey et Poehler aient éviscéré les Globes, affirmant qu’ils honoraient les «déchets flashy», les membres de la HPFA ont pris la parole pour une réponse inconfortable et vague au manque de diversité de l’organisation, mais n’ont donné aucun détail sur la façon dont l’organisation prévoit de remédier à cela. «Nous reconnaissons que nous avons notre propre travail à faire», a déclaré Helen Hoehne, vice-présidente de HFPA. « Tout comme dans le cinéma et la télévision, la représentation noire est vitale. Nous devons avoir des journalistes noirs dans notre organisation. » Le président du groupe, Ali Sar, a ajouté: « Cela signifie créer un environnement où la diversité est la norme, pas une exception. »

MEILLEUR ET PIRE: Daniel Kaluuya conquiert l’accident de Zoom, porte un toast à Bill Murray

Le premier prix de la soirée a pris un bon départ, lorsque Daniel Kaluuya a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour «Judas et le Messie noir». Il a commencé à parler mais était apparemment muet, alors la présentatrice Laura Dern a accepté l’honneur pour lui. Juste au moment où il semblait que la série continuerait sans lui, Kaluuya est revenu sur Zoom, en disant: « Tu me fais du sale, tu me fais du sale! Est-ce que c’est allumé? Peux-tu m’entendre maintenant? »

L’acteur britannique a ensuite prononcé un discours émouvant sur le rôle du président de l’Illinois Black Panther Party, Fred Hampton, dans le film, décrivant comment il « a tout donné » à sa performance. Il a fini par griller virtuellement une coupe de champagne à ses camarades nominés, dont un hawaïen en chemise Bill Murray («On the Rocks»), qui a levé en souriant un martini.

MEILLEUR: la veuve de Chadwick Boseman rend un hommage déchirant à la star de « Black Panther »

Boseman, décédé en août dernier d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans, a remporté à titre posthume le prix du meilleur acteur pour son meilleur tour en carrière dans «Ma Rainey’s Black Bottom». Sa femme, Taylor Simone Ledward, a accepté en larmes l’acceptation au nom de son défunt mari. «Il remercierait Dieu, il remercierait ses parents, il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices», a-t-elle déclaré. «Je n’ai pas ses mots, mais nous devons prendre tous les instants pour célébrer tous ceux que nous aimons. Alors merci HFPA pour cette opportunité de faire exactement cela. Et chérie, continuez-les à venir.

MEILLEUR: Lee Isaac Chung donne un doux discours avec l’aide de sa fille

Le moment le plus mignon de la nuit était sans aucun doute de Chung, acceptant le prix du meilleur film en langue étrangère pour « Minari ». Le cinéaste a été serré dans ses bras par sa jeune fille lorsque le prix a été annoncé, car elle a dit: « J’ai prié! J’ai prié! » Le drame coréen-américain a été controversé dans la catégorie des films étrangers, bien qu’il s’agisse d’une histoire se déroulant en Arkansas sur la poursuite du rêve américain. « ‘Je veux juste dire que’ Minari ‘parle d’une famille. C’est une famille qui essaie d’apprendre à parler une langue qui lui est propre », a déclaré Chung dans son discours. « Cela va plus loin que n’importe quelle langue américaine et n’importe quelle langue étrangère. C’est une langue du cœur. »

MEILLEUR: Sacha Baron Cohen se moque de Donald Trump, Rudy Giuliani

La star de « Borat Subsequent Moviefilm » a remporté deux prix pour le meilleur acteur musical / comique et le meilleur comédie musicale / comédie (pour la suite « Borat », qu’il a également produit). Lors de son deuxième discours de la soirée, Cohen s’est moqué de l’ancien président, qui a contesté la victoire du président Joe Biden aux élections de novembre dernier. « Attendez, Donald Trump conteste le résultat », a déclaré Cohen. « Il prétend que beaucoup de morts ont voté, ce qui est une chose très impolie à dire à propos du HFPA. »

Cohen a également plaisanté à propos du conseiller de Trump Rudy Giuliani, qui fait une apparition très peu flatteuse dans « Borat 2 ».

« Ce film n’aurait pas été possible sans ma co-star, un nouveau talent qui vient de nulle part et s’est avéré être un génie de la comédie », a déclaré Cohen. « Je parle, bien sûr, de Rudy Giuliani. Je veux dire, qui peut obtenir plus de rire avec une décompression? Incroyable. Notre film n’était que le début pour lui, Rudy a continué à jouer dans une série de films comiques. Hits comme «Four Seasons Landscaping», «Hair Dye Another Day» et le drame de la salle d’audience «Un pet très public». »

PIRE: Les étoiles ressentent une fatigue importante du zoom

Près d’un an après le début de la pandémie, nous en avons tous assez des réunions, appels et interviews constants via Zoom. C’est pourquoi il est étrange que les Globes aient essayé de faire de l’application de conférence une si grande partie de la télédiffusion: avant chaque pause publicitaire, les nominés étaient obligés de se «mêler» virtuellement et de se parler via Zoom. Alors que certains, comme Bob Odenkirk et Matthew Rhys, ont noblement tenté la conversation, la plupart sont restés silencieux ou semblaient ne pas savoir qu’ils étaient même devant la caméra (voir: Catherine O’Hara envoie des SMS, Al Pacino somnole). L’émission a également laissé des perdants à l’écran alors que les gagnants prononçaient leurs discours, créant des plans de réaction involontairement amusants.

