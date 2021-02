Golden Globes: La critique d’un groupe insaisissable derrière les récompenses «découle principalement de la jalousie», déclare un membre | Actualités Ents & Arts

Un membre du groupe insaisissable derrière les Golden Globes a déclaré publiquement le fonctionnement de l’organisation – à la suite d’une série d’accusations selon lesquelles les votes peuvent facilement être influencés et interdisent aux nouveaux membres de se joindre.

Husam Asi, présentateur de la BBC Cinematic, est membre de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui organise et vote pour les prix.

Il a déclaré à Sky News que les affirmations étaient infondées et « proviennent principalement de la jalousie » parmi les journalistes qui n’ont pas le même accès aux stars, ou les invitations à des voyages et à des fêtes que les membres de HFPA.

Les Golden Globes ont donné le ton aux très prestigieux BAFTA et Oscars qui suivront. Pic: AP



La semaine dernière, une enquête du LA Times a affirmé que les membres de la HFPA se voyaient «régulièrement accorder un accès exclusif à des joueurs puissants d’Hollywood, invités à des junkets dans des lieux exotiques, logés dans des hôtels cinq étoiles et, à l’approche des nominations aux Globes, prodigués de cadeaux, de dîners et soirées étoilées « .

Lorsqu’on lui a demandé si un tel accès aux meilleurs talents d’Hollywood et des invitations à des soirées et des dîners glamour influençaient les membres de HFPA ou coloraient leurs votes, M. Asi a déclaré à Sky News: « Je n’ai personnellement jamais été affecté par ceux-ci. »

M. Asi, qui travaille à Los Angeles en tant que présentateur et producteur, a reconnu qu’il y avait un besoin de plus de transparence autour de l’organisation, de ses membres et du processus de sélection.

Mais il a déclaré que le problème concernait l’ensemble de l’industrie – et s’est demandé pourquoi les membres des Oscars ne sont pas critiqués pour avoir bénéficié d’avantages similaires.

L’Association de la presse étrangère d’Hollywood compte moins de 90 membres, et les critiques disent que cela facilite son influence.

Il est connu que les membres sont difficiles à joindre, avec seulement une poignée disposée à parler anonymement au LA Times lorsque les dernières allégations ont émergé.

Les Golden Globes ont lieu pratiquement cette année en raison de la pandémie. Pic: AP



Kjersti Flaa, un journaliste de divertissement norvégien dont l’adhésion à la HFPA a été refusée, a un procès en cours l’accusant d ‘ »institutionnaliser une culture de corruption ».

Elle a déclaré à Sky News que son cas concernait deux domaines: «l’anti-concurrence» et la façon dont la HFPA avait «monopolisé le journalisme de divertissement» à Los Angeles.

Mme Flaa les conteste également en ce qui concerne «la procédure équitable» de nomination des journalistes.

Elle a dit que la HFPA avait essayé de la dépeindre comme une « mauvaise personne et une journaliste mécontente » – mais depuis le dépôt de la plainte, elle affirme que d’autres journalistes ont fait des expériences similaires.

« C’est un peu un soulagement pour moi de voir que ce n’est pas seulement moi et mes collègues qui avons été maltraités, c’est partout », a-t-elle déclaré.

Mme Flaa a ajouté que « tout le monde a peur des représailles », c’est pourquoi il a été gardé « sous le couvercle pendant si longtemps ».

La cérémonie des Golden Globes, bien que parfois moquée pour ses cérémonies d’auto-félicitations et d’alcool, est devenue l’une des plus influentes au monde.

En tant que premier événement de la saison annuelle des récompenses, il donne le ton aux très prestigieux BAFTA et aux Oscars qui suivent. Pourtant, chaque année, les nominations semblent faire sensation – avec des sourcils levés face à des choix et des omissions apparemment imprévisibles et de gauche.

L’année dernière, on ne croyait pas qu’aucune réalisatrice n’atteignait la coupe. Bien que trois femmes aient été nominées cette année, des allégations selon lesquelles les Globes seraient déconnectés sur d’autres fronts ont été soulevées une fois de plus.

Il a été révélé que le HFPA ne comptait aucun membre noir – un point que l’organisation a promis de changer immédiatement. Il a déclaré au LA Times cette semaine: « Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que nos membres reflètent les communautés du monde entier qui aiment le cinéma, la télévision et les artistes qui les inspirent et les éduquent. »

Dans une déclaration à Sky News, la Hollywood Foreign Press Association a déclaré qu’il était courant que les journalistes du divertissement du monde entier soient invités à organiser des visites, des premières et la presse. Cependant, il a également déclaré que « l’idée que ces visites aient une influence sur les nominés pour les Golden Globes est absurde et est strictement interdite par nos politiques ».

Les Golden Globes sont organisés par un groupe insaisissable appelé Hollywood Foreign Press Association



Le critique et membre de la BAFTA Jason Solomons a de l’expérience dans la gestion de cérémonies de remise de prix et a déclaré que les systèmes de récompenses de Sky News sont « jouables » et « ouverts à la stratégie » – ajoutant: « Ils sont politiques. Ils peuvent être influencés assez facilement. »

M. Solomons a couru les prix du Critics ‘Circle à Londres et a déclaré qu’il y avait toujours « un élément de trading à cette période des années pour amener de grands noms à venir à votre tapis rouge ou à vos grandes cérémonies de remise de prix ».

Il a également déclaré à Sky News que les rapports de studios essayant de séduire les électeurs n’étaient pas nouveaux et faisaient partie intégrante de l’industrie: « Si vous êtes une grande entreprise de divertissement avec un gros budget qui peut influencer ces choses, vous allez essayer et faites-le si cela respecte les règles. «

La cérémonie des Golden Globes elle-même sera assez différente cette année en raison de la pandémie. L’ambiance festive sera remplacée par un bicoastal Zoom fest présenté par Tina Fey à New York et Amy Poehler à LA.