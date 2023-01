Golden Globes : comment regarder, ce qu’il faut savoir sur le scandale

Ce qui n’est pas encore clair, c’est combien de ces téléspectateurs reviendront, après une chute précipitée des cotes d’écoute pendant la pandémie, et si des célébrités et d’autres membres de l’industrie apparaîtront en masse.

Une histoire de courtiser les électeurs est devenue emblématique d’une réputation d’acceptation d’avantages somptueux. La série comique Netflix “Emily in Paris”, qui a fait l’objet de critiques mitigées, a reçu deux nominations après que des dizaines de membres de l’association se sont envolés pour Paris pour visiter le plateau “Emily” et ont été installés par le Paramount Network dans un hôtel cinq étoiles. .

Le costumier : Shirley Kurata, qui a défini le look du film, a un style signature qui mélange des designers vintage et haut de gamme et une roue chromatique intense.

Revoir: Notre critique de cinéma a appelé “Everything Everywhere All at Once” un tourbillon exubérant d’anarchie des genres.

Quelques jours avant la cérémonie en 2021, un enquête par le Los Angeles Times a pris en compte les manquements financiers et éthiques de la Hollywood Foreign Press Association et révélé qu’il n’y avait pas de membres noirs.

Les Globes ont depuis longtemps la réputation d’être alcooliques et irrévérencieux. La cérémonie relancée sera-t-elle toujours considérée comme une alternative moins guindée aux Oscars ? Ou la Hollywood Foreign Press prendra-t-elle le spectacle plus au sérieux ?

Il y avait également un examen minutieux du montant payé aux membres pour leur implication. Selon les déclarations de l’année d’imposition se terminant en juin 2019, l’organisation à but non lucratif a versé plus de 3 millions de dollars en salaires et autres compensations aux membres et au personnel. Siéger à un comité, par exemple, signifiait 1 000 $ par mois, selon un rapport interne de 2021 de l’association.

Comment la HFPA a-t-elle réagi ?

Lors de la cérémonie en 2021, les animatrices, Tina Fey et Amy Poehler, ont fait coups répétés à l’association de presse sur son manque de membres noirs, et à mi-parcours du programme, les dirigeants du groupe ont pris la parole et se sont engagés à accroître la diversité de ses membres.

Au cours des deux années qui ont suivi, il a recruté de nouveaux membres, révisé les règles d’éligibilité et promulgué un code de conduite plus strict. Tous les membres existants – dont certains ont vu leurs références journalistiques remises en question au fil des ans – devaient présenter une nouvelle demande. Le groupe de 96 membres compte désormais six membres noirs – contre zéro en 2021 – et a ajouté 103 électeurs non membres, dont une douzaine environ sont noirs.

Todd Boehly, le directeur général par intérim, a décidé de mettre fin au statut d’exonération fiscale de l’association et de la transformer en une société à but lucratif dotée d’une branche philanthropique. (Il attend l’approbation finale du gouvernement pour ce plan, après quoi il devrait dissoudre la HFPA)

Comment Hollywood a-t-il réagi ?

Les pratiques de la HFPA ont été scrutées depuis des décennies, mais cette fois, Hollywood ne pouvait pas se détourner.

Netflix, Amazon et WarnerMedia ont déclaré qu’ils ne travailleraient pas avec l’association à moins que nous n’apportions des modifications.

Il y a eu des condamnations par des stars et des producteurs de premier plan. Shonda Rhimes appelé l’organisation pour le traitement de ses émissions ; Tom Cruise a rendu ses trophées Globe; Scarlett Johansson suggéré l’industrie a pris du recul par rapport à la HFPA jusqu’à ce qu’elle s’attaque à une «réforme fondamentale».