Golden Globes Candid Moments: Difficultés techniques et Kid Crashers

C’est une conclusion sur les Golden Globes 2021.

Tina Fey et Amy Poehler a accueilli la 78e cérémonie de remise des prix le dimanche 28 février. Quant aux grands gagnants de la soirée, Nomadland et Film suivant Borat a remporté les meilleurs prix de film de la soirée et a été nommé meilleur film pour les catégories Drame et Comédie musicale / Comédie, respectivement. Entre-temps, Ruisseau Schitt, La Couronne et Le gambit de la reine a remporté les principaux trophées télévisés, remportant respectivement la meilleure série télévisée musicale / comédie, le drame et la série limitée ou le téléfilm.

Certes, l’événement était définitivement différent cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Alors que les présentateurs de célébrités ont encore foulé la scène et le tapis rouge, les nominés ont assisté virtuellement à la cérémonie. Néanmoins, le spectacle de cette année était certainement inoubliable. De la mode fabuleuse et des mèmes viraux aux hommages touchants et aux discours d’acceptation émouvants, il y a eu plusieurs moments inoubliables.

Vous avez manqué le spectacle de cette année? Ne t’inquiète pas! E! Les nouvelles sont là pour vous aider.