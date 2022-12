Golden Globes Awards 2023 : Prabhas fait l’éloge du SS Rajamouli pour les nominations RRR ; dit, le réalisateur est ‘Va conquérir…’

Réalisateur et producteur SS Rajamouli est sur le cloud 9. Son film RRR a remporté un énorme succès au box-office et fait maintenant des vagues lors des cérémonies de remise des prix. Le film qui met en vedette Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn est devenu extrêmement célèbre à l’échelle internationale car SS Rajamouli a remporté de nombreux prix importants pour le film. Après avoir remporté le New York Film Critics Circle Award du meilleur réalisateur et le LA Film Critics Award du meilleur réalisateur (finaliste), SS Rajamouli et son RRR ont maintenant atteint le Golden Globes Award. Le film a reçu deux nominations et tout le monde est ravi. Prabhas l’est définitivement.

Entertainment News: Prabhas félicite le SS Rajamouli

Prabhas et SS Rajamouli partagent un lien étroit car ils ont travaillé ensemble dans Baahubali et Baahubali 2. Même alors, Prabhas n’avait que de bonnes choses à dire sur SS Rajamouli et maintenant avec les nominations aux Golden Globes, l’acteur ne peut s’empêcher de louer le cinéaste. Sur Instagram, il a publié des messages félicitant l’équipe SS Rajamouli et RRR pour avoir remporté de si grandes distinctions pour leur film. Il a mentionné que le SS Rajamouli va conquérir le monde. Eh bien, on dirait qu’il le ferait. Le film de Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn a reçu des nominations dans les catégories Meilleur film – Langue non anglaise et Meilleure chanson pour Nattu Nattu – Film aux Golden Globe Awards 2023.

Découvrez le post de Prabhas ci-dessous:

Sur le front du travail, Prabhas a ensuite Adipurush. Le film sortira le 12 janvier 2023. Le film met également en vedette Saif Ali Khan, Kriti Sanon et Sunny Singh dans des rôles clés. La bande-annonce du film a reçu un contrecoup majeur pour ses effets visuels et elle a été tendance sur les réseaux sociaux pendant des jours. Pendant ce temps, les rumeurs selon lesquelles Prabhas et Kriti Sanon seraient en couple l’ont également maintenu dans l’actualité.