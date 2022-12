Golden Globes Awards 2023 : la liste complète des nominés

La saison des récompenses est revenue pour célébrer le meilleur des meilleurs du cinéma et de la télévision. Tandis que le Les Golden Globes ne sont pas considérés comme la plus prestigieuse des cérémonies de remise de prixils nous donnent toujours l’occasion de parcourir les émissions et les films qui méritent notre temps de visionnage.

Les acteurs George et Mayan Lopez ont présenté les nominés pour le 80e édition des prix le lundi matin. Cinq nominés concourent dans chacune des 27 catégories, élus par les 105 membres de la Hollywood Foreign Press Association. La période d’éligibilité pour les Globes s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Les Golden Globes devraient être diffusés le mardi 10 janvier de 17 h à 20 h PT / 20 h à 23 h HE sur NBC et Peacock. Le comédien Jerrod Carmichael devrait assumer les fonctions d’hébergement.

La liste complète des nominés aux Golden Globes 2023

Meilleur film (drame)

Avatar : la voie de l’eau

Elvis

Les Fabelman

Le goudron

Top Gun : Maverick

Meilleur film (musical ou comique)

Babylone

Les Banshees d’Inisherin

Tout partout tout à la fois

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Triangle de tristesse

Meilleur film d’animation

Pinocchio de Guillermo del Toro

Inu-Oh

Marcel le coquillage chaussé

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu

Devenir rouge

Meilleure image (langue non anglaise)

Tout calme sur le front occidental (Allemagne)

Argentine, 1985 (Argentine)

Fermer (Belgique)

Décision de quitter (Corée du Sud)

RRR (Inde)

Meilleure actrice (drame)

Cate Blanchett (tar)

Olivia Colman (Empire de la Lumière)

Viola Davis (La femme roi)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (Les Fabelman)

Meilleur acteur (drame)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (La baleine)

Hugh Jackman (Le Fils)

Bill Nighy (vivant)

Jeremy Pope (L’Inspection)

Meilleure actrice (musicale ou comédie)

Lesley Manville (Mme Harris va à Paris)

Margot Robbie (Babylone)

Anya Taylor-Joy (le menu)

Emma Thompson (Bonne chance à toi, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Tout partout en même temps)

Meilleur acteur (comédie musicale ou comédie)

Diego Calva (Babylone)

Daniel Craig (Glass Onion : Un mystère à couteaux tirés)

Adam Driver (bruit blanc)

Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin)

Ralph Fiennes (Le menu)

La meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett (Panthère noire : Wakanda pour toujours)

Kerry Condon (Les Banshees d’Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Tout partout en même temps)

Dolly De Leon (Triangle de tristesse)

Carey Mulligan (elle a dit)

Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson (Les Banshees d’Inisherin)

Barry Keoghan (Les Banshees d’Inisherin)

Brad Pitt (Babylone)

Ke Huy Quan (Tout partout à la fois)

Eddie Redmayne (La bonne infirmière)

Meilleur réalisateur

James Cameron (Avatar : La voie de l’eau)

Daniel Kwan et Daniel Scheinert (Tout partout en même temps)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (Les Banshees d’Inisherin)

Steven Spielberg (Les Fabelman)

Meilleur scénario

Les Banshees d’Inisherin, Martin McDonagh

Tout partout tout à la fois, Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Les Fabelman, Steven Spielberg, Tony Kushner

Goudron, Todd Field

Femmes qui parlent, Sarah Polley

Meilleure musique originale

Babylone, Justin Hurwitz

Les Banshees d’Inisherin, Carter Burwell

Les Fabelman, John Williams

Pinocchio de Guillermo del Toro, Alexandre Desplat

Femmes parlant, Hildur Guðnadóttir

Meilleure chanson originale

Black Panther : Wakanda Forever, “Lift Me Up” de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler

Pinocchio de Guillermo del Toro, “Ciao Papa” d’Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro

RRR, “Naatu Naatu” de Kala Bhairava, MM Keeravani, Rahul Sipligunj

Top Gun : Maverick, “Hold My Hand” de Lady Gaga, Bloodpop, Benjamin Rice

Là où les Crawdads chantent, “Carolina” de Taylor Swift

Meilleure série dramatique

Tu ferais mieux d’appeler Saul

La Couronne

Maison du Dragon

Ozark

Rupture

Meilleure série musicale ou comique

École primaire Abbott

L’ours

Hacks

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Mercredi

Meilleure série limitée, série d’anthologie ou téléfilm

Oiseau noir

Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Le décrochage

Pam et Tommy

Le Lotus Blanc

Meilleure actrice (drame)

Emma D’Arcy (Maison du Dragon)

Laura Linney (Ozark)

Imelda Staunton (La Couronne)

Hilary Swank (Alaska Daily)

Zendaya (euphorie)

Meilleur acteur (drame)

Jeff Bridges (Le vieil homme)

Kevin Costner (Yellowstone)

Diego Luna (Andor)

Bob Odenkirk (Mieux vaut appeler Saul)

Adam Scott (indemnité de départ)

Meilleure actrice (musicale ou comédie)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (l’hôtesse de l’air)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Jenna Ortega (mercredi)

Jean Smart (Hacks)

Meilleur acteur (comédie musicale ou comédie)

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Seulement des meurtres dans le bâtiment)

Martin Short (Seulement des meurtres dans le bâtiment)

Jeremy Allen White (L’ours)

Meilleure actrice dans un second rôle (comédie musicale, comédie ou drame)

Elizabeth Debicki (La Couronne)

Hannah Einbinder (Hacks)

Julia Garner (Ozark)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meilleur acteur dans un second rôle (comédie musicale, comédie ou drame)

John Lithgow (Le vieil homme)

Jonathan Pryce (La Couronne)

John Turturro (indemnité de départ)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Meilleure actrice (série limitée, série d’anthologie ou téléfilm)

Jessica Chastain (Georges et Tammy)

Julia Garner (Inventer Anna)

Lily James (Pam et Tommy)

Julia Roberts (éclairée au gaz)

Amanda Seyfried (L’abandon)

Meilleur acteur (série limitée, série d’anthologie ou téléfilm)

Taron Egerton (oiseau noir)

Colin Firth (L’escalier)

Andrew Garfield (Sous la bannière du ciel)

Evan Peters (Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer)

Sébastien Stan (Pam et Tommy)

Meilleure actrice dans un second rôle (série limitée, série d’anthologie ou téléfilm)

Jennifer Coolidge (Le Lotus blanc)

Claire Danes (Fleishman est en difficulté)

Daisy Edgar-Jones (Sous la bannière du ciel)

Niecy Nash (Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer)

Aubrey Plaza (Le Lotus Blanc)

Meilleur acteur dans un second rôle (série limitée, série d’anthologie ou téléfilm)

F. Murray Abraham (Le Lotus Blanc)

Domhnall Gleeson (Le patient)

Paul Walter Hauser (Oiseau noir)

Richard Jenkings (Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer)

Seth Rogen (Pam et Tommy)

