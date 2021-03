Golden Globes à emporter: les défis de la remise des prix d’Hollywood en 2021 ne sont pas plus faciles

La Hollywood Foreign Press Association, l’organisation à but non lucratif derrière les prix, a reconnu que les reportages dans le Los Angeles Times sur son manque de membres noirs ont créé un grave problème de relations publiques. Pourtant, les trois représentants qui sont apparus sur scène dimanche n’ont offert que la plus large des promesses de faire mieux en diversifiant leurs rangs, et n’ont rien dit sur les questions éthiques distinctes soulevées concernant le groupe et d’autres réformes qui se faisaient attendre depuis longtemps.

À quelques exceptions près, en outre, les lauréats et les présentateurs ont peu parlé de la question. S’ils essayaient d’être polis et de ne pas châtier les hôtes de la fête, cela se faisait au détriment de l’air de principe. Les stars se sont avérées et le spectacle a continué, envoyant un message selon lequel recevoir des récompenses l’emporte sur d’autres considérations.

Pourtant, ne pas aborder adéquatement l’éléphant dans la salle (principalement virtuelle) n’était qu’une chose à retenir de l’événement mal produit de dimanche, ce qui était d’autant plus vrai que les Globes ont eu cinq mois pour s’appuyer sur le modèle de pandémie que les Emmy Awards ont établi avec plus de succès.

Ces observations ont des implications pour d’autres remises de prix – principalement, les Oscars à venir – aucune n’est particulièrement rassurante dans le pronostic de la suite.