Golden Globes 2023 : les gagnants, les perdants, la polémique – en direct !

il y a 40 ans 18h48 HNE Chloé MacDonnell Salut, ici Chloé du bureau de mode de The Guardian. Nous avons été privés de certains GGG (Golden Globes Glamour) pendant deux ans donc c’est excitant d’être de retour ! En ce qui concerne le tapis rouge des célébrités, les Golden Globes sont l’un des événements les plus importants du calendrier de la mode. L’année dernière, il a été annulé à la suite du contrecoup contre la HFPA pour son manque de diversité. Alors que la pandémie de 21 signifiait que nous étions soumis à des photos de célébrités à la maison. Le code vestimentaire variait Elle Fanning a porté à Zoom une robe en soie Gucci tandis que Jason Sudeikis portait un sweat à capuche tie-dye. Pour être honnête, avoir un aperçu d’un plan de travail de cuisine A-lister était bien plus excitant que les vêtements. Cette année il est de retour et fête ses 80 ans donc pas de pression mais il vaut mieux être bon ou au moins mémorable. Rappelez-vous que c’est la cérémonie de remise des prix qui nous a donné Elizabeth Taylor dans une robe et un diadème scintillant en 1957. C’est là qu’en 1973 Cher a accompagné un Sonny vêtu d’un smoking dans un ventre portant deux pièces et un manteau pelucheux géant et c’est là que grâce à Angelina Jolie en 1999 , la robe slip des années 90 est devenue grand public. En tant que premier événement étoilé de 2023, il peut vraiment donner le ton du style pour le reste des tapis rouges. Et sans code vestimentaire officiel, tout peut arriver. Comme je l’ai dit, pas de pression…



il y a 1 m 18h47 HNE Benjamin Lee Jerrod Carmichael est un choix improbable d’hôte pour les Globes, principalement parce qu’il est un peu trop bon pour eux ? Le stand-up, star et créateur de The Carmichael Show, acteur connu pour les films Neighbours et récemment réalisateur de Sundance indie On the Count of Three, a reçu des applaudissements l’année dernière pour son spécial HBO Rothaniel qui l’a vu devenir gay, ainsi comme se révélant être l’un des comédiens les plus intelligents et les plus intéressants du moment. Il deviendra le tout premier hôte noir solo des Globes et la nouvelle de son embauche suggère que la HFPA ne craint pas d’être la cible de la blague cette année, étant donné sa tendance à ne pas prendre de coups. Voici un aperçu de ce qu’il pourrait faire sur scène :



il y a 7 mois 18h42 HNE Benjamin Lee Eh bien, c’est une star qui ne sera pas présente ce soir… les gens feront vraiment n’importe quoi pour éviter d’assister aux Golden Globes https://t.co/4GkRu00PS6 – Dave Itzkoff (@ditzkoff) 10 janvier 2023

il y a 12 mois 18h37 HNE Benjamin Lee Ana de Armas. Photographie: Ian West / PA L’un des plus gros points d’interrogation ce soir est de savoir qui va se présenter. Les Globes sont réputés pour être remplis d’étoiles, mais la HFPA est toujours mal vue par certains. Tom Cruise a rendu ses prix, Scarlett Johansson s’est prononcée contre eux et Brendan Fraser, nominé ce soir pour son rôle dans The Whale, boycotte après un prétendu incident de tâtonnement par un ancien membre. Tout ce que nous savons pour le moment, c’est que certaines stars ont été confirmées comme présentatrices, ce qui comptera pour quelque chose. Ces noms incluent Jamie Lee Curtis, Jennifer Hudson, Ana de Armas, Quentin Tarantino, Jenna Ortega et Jennifer Coolidge. Mais il est possible que certains des plus grands gagnants de la soirée ne soient pas là, signe majeur que les choses prendront un peu plus de temps pour revenir à la normale.

