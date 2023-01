Golden Globes 2023: les fans de l’acteur RRR Jr NTR le célèbrent de la manière la plus grandiose

Les acteurs populaires du sud de l’Inde Jr NTR et le film d’action dramatique RRR de Ram Charan réalisé par SS Rajamouli ont suscité beaucoup d’attention aux États-Unis ces derniers jours. Le trio et leurs épouses assisteront aux Golden Globes 2023 le 11 janvier à Los Angeles. Ram Charan, SS Rajamouli et Jr NTR ont assisté à des projections et autres conférences de presse. Eh bien, avant les Golden Globes, les fans de Jr NTR célèbrent le plus leur star préférée. Les fans ne ménagent aucun effort pour montrer leur amour pour le beau gosse. Les fans de Jr NTR l’ont célébré à Beverly Hills et ont organisé trois camions de déménagement à LED ainsi que 25 panneaux d’affichage sur la route. Les fans de Jr NTR sont follement amoureux de leur star et ont poussé les célébrations un cran plus haut.

RRR de SS Rajamouli a été nominé dans deux catégories de la fonction de récompense la plus prestigieuse des Golden Globes 2023, notamment le meilleur film en langue étrangère et la meilleure chanson originale. Ils ont été repérés au Chinese Theatre de Los Angeles, où a eu lieu la projection de RRR. Les photos du trio sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans en deviennent fous.

Voici un aperçu du tweet –

3 camions de déménagement LED et 25 panneaux d’affichage à travers Beverly Hills Notre petit gage de bienvenue à notre Man Of Masses @tarak9999 qui est ici à LA pour les Golden Globes et la projection IMAX.#NTRGesGlobal #ManOfMassesNTR #NTRForOscars #RRRMovie pic.twitter.com/C7lkSeb8lI NTR FANS USA (@NTRFans_USA) 9 janvier 2023

RRR a été nominé dans 14 catégories pour les Oscars 2023 et la liste finale des nominations sera bientôt publiée. Les fans de RRR attendent avec impatience les acteurs du sud de l’Inde pour voir s’ils remportent un prix aux Golden Globes.

Le scénario et l’intrigue de RRR concernent deux combattants de la liberté Telugu, Alluri Seetharama Raju et Komaram Bheem. Le film a rapporté Rs. 1200 crores dans le monde et a reçu beaucoup d’appréciation. Le film met également en vedette Ajay Devgn, Alia Bhatt, Shriya Saran, Samuthirakani, Ray Stevenson, Alison Doody et Olivia Morris dans des rôles clés.