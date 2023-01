Golden Globes 2023 : découvrez ce que les stars portaient sur le tapis rouge – National

Les Golden Globes ont lancé la saison des récompenses 2023 mardi soir dans le but de reconquérir les cœurs et les esprits d’Hollywood.

En tête : le tapis rouge.

L’année dernière, NBC a refusé de diffuser la cérémonie de 2022, citant un scandale qui a révélé de graves manquements financiers et éthiques à la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), le groupe qui organise les Golden Globes.

Plusieurs stars d’Hollywood, dont Brendan Fraser, nominé pour le meilleur acteur dans un film dramatique pour La baleine, ont déjà annoncé qu’ils n’assisteraient pas aux Globes cette année. Fraser a juré de ne pas participer à l’événement après avoir affirmé avoir été peloté en 2003 par Philip Berk, ancien membre de la HFPA et ancien président de l’organisation.

À la fin, malgré tout le drame, les stars sont revenues en force sur le tapis rouge de l’émission assiégée, notamment Jamie Lee Curtis, Heidi Klum et Jennifer Coolidge.

Le rose était un favori pour de nombreux looks de cette année, avec des stars comme Julia Garner, Margot Robbie et même Seth Rogen se présentant dans de jolis pastels. Quelques hommes arboraient des boutonnières en tissu surdimensionnées et il y avait beaucoup de volants et de paillettes ajoutés à des silhouettes autrement classiques.

Qui d’autre a décidé de se promener sur le tapis rouge des Golden Globes 2023 ? Continuez à faire défiler pour voir certains des meilleurs looks de célébrités de la série :

Hilary Swank

Kevin Mazur / Getty Images



Andrew Garfield

Amy Sussman/Getty Images



Seth Rogen

Matt Winkelmeyer/FilmMagic



Jessica Chastain

Kevin Mazur / Getty Images



Kevin Mazur / Getty Images



Ana de Armas

Frazer Harrison / Wire Image



Margot Robbie

Jon Kopaloff/Getty Images



Julia Garnier

michelle williams

Amy Sussman/Getty Images



Jennifer Coolidge

Amy Sussman/Getty Images



Quinta Brunson

Matt Winkelmeyer/FilmMagic



Nièce Nash

Billy Porter

Amy Sussman/Getty Images



Chris Perfecti

Kevork Djansezian / NBC via Getty Images



Jamie Lee Curtis

Jon Kopaloff/Getty Images



Scott Evans

Daniele Venturelli / WireImage



Tom Pelphrey et Kaley Cuoco

Amy Sussman/Getty Images



Mo apporte beaucoup

Amy Sussman/Getty Images



Hannah Bagshawe et Eddie Redmayne

Photo de Amy Sussman / Getty Images



Monique Barbare

Amy Sussman/Getty Images



Laverne Cox

Photo de Daniele Venturelli / WireImage



Rhéa Seehorn

Todd Williamson / NBC via Getty Images



Sheryl Lee Ralph

Amy Sussman/Getty Images



Heidi Klum

Amy Sussman/Getty Images



Davis Burleson