Golden Globes 2021: Tous les lauréats TV et cinéma | Actualités Ents & Arts

C’était l’année où les Golden Globes sont devenus virtuels, et cela s’est déroulé sans accroc.

Des stars britanniques telles que John Boyega, Sacha Baron Cohen et Rosamund Pike figuraient parmi les grands gagnants, ainsi que les stars du drame royal The Crown.

Voici la liste complète des gagnants des Golden Globes.

Image:

Frances McDormand joue dans Nomadland. Pic: Studios du XXe siècle



Meilleur film dramatique – Nomadland

Le père

Mank

Le procès du Chicago 7

Jeune femme prometteuse

Meilleur film musical ou comique – Film suivant Borat

Hamilton

Musique

Palm Springs

Le bal

Image:

Boseman est décédé en août après avoir lutté contre le cancer pendant quatre ans. Pic: Netflix



Acteur principal dans un film dramatique – Chadwick Boseman, le fond noir de Ma Rainey

Riz Ahmed, son du métal

Anthony Hopkins, le père

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, le Mauritanien

Acteur principal dans une comédie ou un film musical – Sacha Baron Cohen, Borat Film suivant

James Corden, le bal

Andy Samberg, Palm Springs

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, L’histoire personnelle de David Copperfield

Image:

Andra Day comme Billie Holiday aux États-Unis contre Billie Holiday. Pic: Paramount Pictures Corporation / Sky UK



Actrice principale dans un film dramatique – Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Frances McDormand, Nomadland

Viola Davis, le fond noir de Ma Rainey

Carey Mulligan, jeune femme prometteuse

Vanessa Kirby, Morceaux de femme

Actrice principale dans une comédie ou un film musical – Rosamund Pike, je me soucie beaucoup

Maria Bakalova, Borat Film suivant

Kate Hudson, Musique

Michelle Pfeiffer, sortie française

Anya Taylor-Joy, Emma

Meilleure série télévisée (drame) – The Crown

Pays de Lovecraft

Le mandalorien

Ozark

Cliquet

Image:

Schitt’s Creek a été un grand gagnant aux Emmys en 2020 et a maintenant aussi quelques Golden Globes. Pic: CBC



Meilleure série télévisée (comédie musicale ou comédie) – Schitt’s Creek

Ted Lasso

Le grand

L’hôtesse de l’air

Emily à Paris

Meilleur réalisateur – Chloé Zhao, Nomadland

Regina King, une nuit à Miami

David Fincher, Mank

Aaron Sorkin, Le procès du Chicago 7

Emerald Fennell, jeune femme prometteuse

Image:

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana dans The Crown. Pic: Netflix / Des Willie



Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique – Emma Corrin, The Crown

Olivia Colman, la couronne

Jodie Comer, Tuer Eve

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, à cliquet

Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique – Josh O’Connor, la Couronne

Jason Bateman, Ozark

Bob Odenkirk, Mieux appeler Saul

Al Pacino, chasseurs

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure actrice dans un second rôle – Jodie Foster, la Mauritanienne

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, le père

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, Nouvelles du monde

Image:

Daniel Kaluuya joue dans Judas et le Messie noir. Photo: Warner Bros



Meilleur acteur de soutien dans n’importe quel film – Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir

Sacha Baron Cohen, le procès du Chicago 7

Jared Leto, les petites choses

Bill Murrary, sur les rochers

Leslie Odom Jr, une nuit à Miami …

Meilleure actrice dans une série télévisée (comédie musicale ou comédie) – Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Lily Collins, Emily à Paris

Kaley Cuoco, l’agent de bord

Elle Fanning, la grande

Jane Levy, la playlist extraordinaire de Zoey

Meilleur acteur dans une série télévisée (comédie musicale ou comédie) – Jason Sudeikis, Ted Lasso

Don Cheadle, lundi noir

Nicholas Hoult, le grand

Eugene Levy, Ruisseau Schitt

Ramy Youssef, Ramy

Image:

Le drame d’échecs The Queen’s Gambit a été un succès inattendu pour Netflix





Meilleure série limitée, anthologie ou film fait pour la télévision – The Queen’s Gambit

Personnes normales

Petite hache

L’annulation

Peu orthodoxe

Meilleur acteur dans une série limitée, une anthologie ou un film fait pour la télévision – Mark Ruffalo, je sais que cela est vrai

Bryan Cranston, Votre Honneur

Jeff Daniels, la règle Comey

Hugh Grant, l’annulation

Ethan Hawke, le bon seigneur oiseau

Meilleure actrice dans une série limitée, une anthologie ou un film pour la télévision – Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit

Cate Blanchett, Mme America

Daisy Edgar-Jones, personnes normales

Shira Haas, peu orthodoxe

Nicole Kidman, l’annulation

Meilleure actrice dans un second rôle – Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, la Couronne

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, ruisseau Schitt

Cynthia Nixon, à cliquet

Image:

John Boyega photographié dans le film Small Axe de Steve McQueen Red, White and Blue. Pic: BBC / McQueen



Meilleur acteur de soutien à la télévision – John Boyega, Small Axe

Brendan Gleeson, la règle Comey

Daniel Levy, ruisseau Schitt

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, l’annulation

Meilleur film, langue étrangère – Minari

Un autre tour

La Llorona

La vie à venir

Deux d’entre nous

Meilleure chanson originale – Lo Si (vu), The Life Ahead

Combattez pour vous, Judas et le Messie noir

Écoutez ma voix, le procès du Chicago 7

Parle maintenant, une nuit à Miami

Tigress & Tweed, États-Unis vs Billie Holiday

Image:

Le procès de Chicago 7. Photo: Niko Tavernise / NETFLIX © 2020



Meilleur scénario – Aaron Sorkin, The Trial Of The Chicago 7

Emerald Fennell, jeune femme prometteuse

Jack Fincher, Mank

Florian Zeller et Christopher Hampton, le père

Chloé Zhao, Nomadland

Meilleur film d’animation – Soul

En avant

Les Croods: un nouvel âge

Au-dessus de la lune

Marcheurs de loups

Meilleure musique originale – Trent Reznor et Atticus Ross, Soul

Alexandre Desplat, Le ciel de minuit

Ludwig Goransson, Tenet

James Newton Howard, Nouvelles du monde

Trent Reznor et Atticus Ross, Mank