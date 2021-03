Golden Globes 2021: où diffuser les gagnants

Au cours d’une année normale, lorsque de nombreux films en lice sont sortis à la fin de la saison, les téléspectateurs à domicile doivent souvent attendre un mois ou deux pour attraper les gagnants sur divers services de streaming. Mais le seul avantage d’une remise de prix au cours d’une année pandémique est que tous les gagnants sont immédiatement disponibles – du moins c’est ce que nous aurions pu supposer.

À la surprise de nombreux pronostiqueurs des Golden Globes – et de l’actrice elle-même – Jodie Foster a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien pour «The Mauritanian», un drame juridique sur le thème du 11 septembre actuellement en salles, mais qui arrivera en VOD le mardi 2 mars . (Notre critique, Jeannette Catsoulis, vous conseille de procéder avec prudence.) Sinon, les grands gagnants de la soirée côté cinéma sont dispersés parmi les géants du streaming, avec «Nomadland» et «The United States vs. Billie Holiday» sur Hulu, «Borat Subsequent Moviefilm» sur Amazon Prime et «The Trial of the Chicago 7», «Ma Rainey’s Black Bottom» et «I Care a Lot» sur Netflix.

Les prix n’ont pas été distribués aussi démocratiquement pour la liste télévisée, où la quatrième saison de « The Crown » de Netflix a remporté le meilleur drame ainsi que des prix pour trois des quatre catégories d’acteur. Netflix a également The Queen’s Gambit », qui a remporté la meilleure série limitée ou le meilleur téléfilm et pour la performance d’Anya Taylor-Joy en tant que grand maître d’échecs américain aux origines modestes. Et le service diffuse les six saisons du meilleur gagnant de comédie ou de comédie «Schitt’s Creek».

Voici un guide des gagnants des principales catégories qui sont actuellement à portée de clic, ainsi que des extraits de leurs critiques ou fonctionnalités du New York Times.