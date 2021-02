Golden Globes 2021: le compte à rebours pour le monologue d’ouverture de Tina Fey et Amy Poehler est lancé

Êtes-vous prêt pour la saison de récompenses la plus étrange de tous les temps? Eh bien, c’est sur le point de devenir réel avec les Golden Globes de ce soir.

Les hôtes Tina Fey et Amy Poehler sont actuellement en train de secouer les toiles d’araignée COVID et de mettre en marche leur monologue d’ouverture pour la diffusion hybride virtuelle / en personne animée par Fey à New York et Poehler à Los Angeles. encore, comme « Mank » ou « Nomadland »? (Fait amusant: ils sont maintenant sur Netflix et Hulu respectivement.) Pas de problème, car la cérémonie de remise des prix de ce soir commencera à montrer qui est sexy et qui n’est pas dans la course aux Oscars d’avril.

Voici des mises à jour sur les gagnants en direct, les faits saillants et les nouvelles de la soirée Globes, y compris un E! spéciale (6 ET / 3PT), le pré-spectacle NBC (7 ET / 4 PT) et la cérémonie principale (8 ET / PT).

Prédictions des Golden Globes 2021:Qui va gagner – et qui devrait?

Comment regarder:Tout ce que vous devez savoir sur le spectacle hybride des Golden Globes

Le tapis rouge des Globes nous manque aussi

Malheureusement, les fashionistas n’ont pas grand-chose à espérer sans tapis rouge traditionnel aux Globes de cette année – et probablement pour la plupart des remises de prix cette saison. Pour une solution de haute couture, consultez notre galerie des meilleures robes Globes de tous les temps.

Glenn Close est encore une fois favorisé pour « Hillbilly Elegy » de Netflix

Et si le drame Netflix n’obtenait pas de bonnes critiques? Vous ne pouvez jamais compter sur Close, l’un des favoris de la saison des récompenses. Transformée en une grand-mère à l’amour dur, Close est un candidat sérieux pour remporter son quatrième Globe en carrière. La catégorie des actrices de soutien comprend également Olivia Colman («Le Père»), Jodie Foster («La Mauritanienne»), Amanda Seyfried («Mank») et Helena Zengel («Nouvelles du monde»).

Quelle est la controverse des Globes sur le vote?

Lors de sa plus grande soirée, la Hollywood Foreign Press Association – le groupe derrière les Golden Globes – devra également faire face aux retombées de la révélation du Los Angeles Times la semaine dernière selon laquelle l’organisation ne compte aucun membre noir. (La dernière fois qu’une personne noire a été comptée dans ses rangs: 1987.) C’est un problème qui semble encore pire si l’on considère les snubs de « Da 5 Bloods » et d’autres films dirigés par des Noirs dans les meilleures catégories d’images des Globes.

Vendredi, l’organisation de défense Time’s Up a lancé le #TIMESUPGlobes avec un graphique qui se lit comme suit: «Hollywood Foreign Press Association: Pas un seul membre noir sur 87». Et de nombreuses personnalités hollywoodiennes ont partagé la manifestation sur les réseaux sociaux, notamment Shonda Rhimes, Ava DuVernay, Judd Apatow et Sterling K. Brown. « Avoir une multitude de présentateurs noirs ne vous absout pas de votre manque de diversité », a déclaré Brown samedi sur Instagram. « C’est votre moment de faire la bonne chose. J’espère que vous le ferez. »

Il est difficile d’imaginer que Fey et Poehler ne s’attaqueront pas au problème dans leur monologue d’ouverture. Pendant ce temps, la HFPA a déclaré qu’elle aborderait la controverse lors de la diffusion des prix de dimanche.

Chadwick Boseman est-il destiné à la gloire posthume des Oscars?

Habituellement, au moins un acteur dirige la table aux Globes, à la Screen Actors Guild et aux Oscars, et 2021 pourrait être celui de Boseman, décédé l’année dernière à l’âge de 43 ans d’un cancer du côlon. Son rôle nominé pour « Ma Rainey’s Black Bottom » est un moment fort d’une carrière interrompue tôt et il est favori aux Globes de dimanche. Seuls deux autres acteurs ont des Oscars posthumes – Peter Finch en 1977 pour « Network » et Heath Ledger en 2009 pour « The Dark Knight » – et tous deux ont également remporté des Globes la même année.

Les animateurs et présentateurs des globes seront en direct, les gagnants sont à la maison

En raison de COVID, le spectacle de cette année sera très différent de celui habituel. Les hôtes seront bicoastaux – Fey au Rainbow Room à New York, Poehler au Beverly Hilton de Los Angeles – tout comme la foule de présentateurs. Ce groupe comprend Awkwafina, Kevin Bacon, Michael Douglas, Tiffany Haddish, Kate Hudson, Joaquin Phoenix, Margot Robbie, Kristen Wiig, Renee Zellweger et Catherine Zeta-Jones.

Les nominés, cependant, seront partout dans le monde et feront leurs discours de victoire virtuellement, que ce soit en smoking ou en pyjama.

A quelle heure sont les Golden Globes?

Si vous êtes de la vieille école, la cérémonie des Globes de trois heures est diffusée en direct sur NBC à 8 HE / PT. Si vous préférez diffuser l’émission, elle est également disponible sur la chaîne Roku, Hulu avec Live TV, YouTube TV, AT&T TV, Sling TV et Fubo TV. (S’ils sont nouveaux pour vous, consultez et voyez lesquels ont des essais gratuits.) Et si vous êtes trop occupé dimanche, les Globes seront diffusés lundi sur le service Peacock de NBC / Universal.