Golden Globes 2021: L’Association de la presse étrangère d’Hollywood va lancer un «plan d’action» pour recruter des membres noirs après des critiques sur la diversité | Actualités Ents & Arts

La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) – l’organisation derrière les Golden Globes – dit qu’elle travaille sur « un plan d’action » pour recruter des membres noirs, après avoir été critiquée pour son manque de diversité.

Le corps électoral est composé de seulement 87 membres, dont aucun n’est noir, selon un récent rapport du Los Angeles Times.

Image:

Les sourcils ont été soulevés après que I May Destroy You ait été snobé. Pic: BBC / Various Artists Ltd et FALKNA / Natalie Seery



La HFPA dit qu’elle agit maintenant pour aborder la diversité du groupe, déclarant dans une déclaration fournie à Sky News: « Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que nos membres reflètent les communautés du monde entier qui aiment le cinéma, la télévision et les artistes inspirants. et les éduquer.

« Nous comprenons que nous devons attirer des membres noirs, ainsi que des membres d’autres milieux sous-représentés, et nous travaillerons immédiatement pour mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre ces objectifs dès que possible. »

Un porte-parole de la HFPA a également déclaré à Sky News que le groupe accueillait favorablement les demandes d’adhésion de «toutes les origines ethniques et culturelles» et n’avait pas exclu des changements de règles pour «élargir le bassin de candidats» à l’avenir.

L’article du Times a également soulevé des questions sur l’échec de la HFPA à reconnaître les productions dirigées par des noirs largement acclamées, notamment I May Destroy You et Da 5 Bloods.

Suggérant une «culture de la corruption», l’article notait que les membres avaient été transportés à Paris par les créateurs d’Emily In Paris, et que l’émission (qui a été ridiculisée par de nombreux critiques) a ensuite vu deux hochements de tête (meilleure série télévisée et meilleure actrice dans une série télévisée). ).

La HFPA a réfuté toutes ces affirmations, déclarant à Sky News que l’idée que les visites aux plateaux de presse étaient à l’origine des nominations était « absurde » et que de tels événements sont monnaie courante pour les journalistes de divertissement du monde entier.

Le groupe a également souligné qu’Emily In Paris avait été nominée dans la catégorie comédie musicale / comédie, tandis que I May Destroy You – le drame acclamé de l’actrice et écrivaine britannique Michaela Coel – était entré en série limitée.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Des acteurs noirs en lice pour remporter les prix de cette année Globes dorés incluent le regretté Chadwick Boseman, qui est le favori du meilleur acteur, et Viola Davis et Andra Day, qui sont en lice pour la meilleure actrice.

La star britannique Daniel Kaluuya et Leslie Odom Jr sont également en lice pour le meilleur second rôle.

Les hôtes de cette année – Tina Fey et Amy Poehler – présenteront séparément de New York et Los Angeles respectivement en raison de coronavirus restrictions de distanciation sociale.

On s’attend à ce que les nominés apparaissent à distance depuis des endroits du monde entier.

La 78e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards aura lieu le dimanche 28 février et sera diffusée sur NBC.