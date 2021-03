Golden Globes 2021: La Couronne et les stars britanniques sont de grands gagnants – comme Chadwick Boseman a honoré à titre posthume | Actualités Ents & Arts

La Couronne a régné avec plusieurs prix aux Golden Globes de cette année, alors que d’autres stars britanniques, dont Sacha Baron Cohen et John Boyega, ont également été de grands gagnants.

Dans la nuit, la cérémonie est devenue virtuelle en raison de la COVID-19[feminine pandémie, Chloe Zhao n’est devenue que la deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur, pour Nomadland, tandis que le regretté Chadwick Boseman a été honoré à titre posthume pour sa dernière performance à l’écran dans Black Bottom de Ma Rainey.

Il y avait eu une controverse avant les récompenses, avec des accusations selon lesquelles les votes peuvent facilement être influencés et la critique sur le manque de diversité à la Hollywood Foreign Press Association, l’organisation derrière la cérémonie. Cela a été abordé pendant le spectacle, à la fois dans un monologue d’ouverture jokey par les animatrices Tina Fey et Amy Poehler, mais aussi sérieusement par des membres de HFPA qui sont montés sur scène et ont promis de corriger les choses.

Chadwick Boseman a remporté le prix pour sa dernière performance en tant que Levee dans le fond noir de Ma Rainey. Pic: Netflix



En ce qui concerne les récompenses, les stars britanniques ont dominé la cérémonie. Josh O’Connor et la nouvelle venue Emma Corrin, qui jouent le prince Charles et Diana dans La Couronne, ont été nommés meilleur acteur et actrice dans un drame télévisé, et la série royale a remporté le gong du meilleur drame dans l’ensemble.

Corrin, qui a battu sa co-star et ancienne gagnante Olivia Colman, qui joue la reine, a semblé choquée lorsque son nom a été lu.

Elle a qualifié O’Connor de « mon prince charmant » et a rendu hommage à Diana dans son discours, en disant: « Merci beaucoup à Diana, vous m’avez appris la compassion et l’empathie au-delà de tout ce que je pourrais imaginer. »

O’Connor a dit qu’il avait le « temps de ma vie » à travailler sur la série et a décrit Corrin comme « extraordinairement talentueux, drôle et brillant joueur de rock, de papier, de ciseaux ».

Parmi les autres lauréats britanniques figuraient Daniel Kaluuya pour Judas And The Black Messiah, John Boyega pour Small Axe, Rosamund Pike pour I Care A Lot, Anya Taylor-Joy (qui a la double nationalité) pour The Queen’s Gambit et Sacha Baron Cohen, qui était un double vainqueur pour Borat Subsequent Moviefilm, qui a été nommé film comique de l’année.

Dans un discours émouvant, Taylor Simone Ledward Boseman a accepté le prix de son défunt mari du meilleur acteur principal dans un drame.

«Il remercierait Dieu», dit-elle. « Il remercierait ses parents. Il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices. Il disait quelque chose de beau, quelque chose d’inspirant. »

La cérémonie était très différente de celles des années précédentes, avec un tapis rouge épuré pour quelques présentateurs, tandis que les nominés sont apparus pratiquement du monde entier.

Accueillant pour la quatrième fois, Fey et Poehler l’ont fait à partir d’endroits séparés, présentant depuis New York et Los Angeles en raison de la pandémie, et cette année, le public était composé de travailleurs essentiels plutôt que de A-listers.