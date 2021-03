Golden Globes 2021 – Kaley Cuoco, Margot Robbie, Sarah Hyland et d’autres stars révèlent de superbes looks sur le tapis rouge

La saison des AWARDS a débuté ce soir avec les Golden Globes et les plus grandes stars d’Hollywood n’ont pas déçu avec leurs looks de créateurs.

Bien que la plupart des stars acceptent leur grand prix de leur salon, la mode était toujours au premier plan avec les nominés Kate Hudson, Kaley Cuoco, Margot Robbie et bien d’autres montrant leurs ensembles.

Le 78e cérémonie de remise des prix sera diffusé depuis le célèbre hôtel Beverly Hilton à Los Angeles et a mélangé des apparitions virtuelles et en personne.

Alors qu’une poignée de présentateurs de la liste A livreront les noms des gagnants en personne, les nominés regarderont de chez eux.

Cependant, certains participants chanceux présenteront en personne – faisant de la remise de prix sans précédent de ce soir un mélange de virtuel et de live.

Nominé pour Meilleure actrice dans une comédie musicale / comédie pour sa performance dans le film de Sia, Musique, Kate a donné aux fans un aperçu de son regard avant le spectacle.

La beauté blonde était magnifique dans une robe noire à épaules dénudées Louis Vuitton avec des ornements éblouissants.

Elle a légendé le clip: « Ce n’est pas parce que je fais les Golden Globes de chez moi que je ne vais pas apporter les mêmes vibrations à l’ancienne sur mon canapé!

« Je vais manquer de voir tous mes amis et de passer cette soirée ensemble, mais je suis très excité de célébrer un travail incroyable cette année! »

Pendant ce temps, la star de la jeune femme prometteuse Carey a été stupéfaite dans une robe de bal en satin rouge.

La candidate de la meilleure actrice dans un drame a gardé ses courtes mèches blondes ondulées alors que l’émission montrait sa bague en diamant massif pour accentuer sa robe à épaules dénudées.

L’actrice, productrice et réalisatrice Regina King a brillé dans une robe à paillettes Louis Vuitton alors qu’elle ouvrait la voie au cours d’une année historique pour les femmes derrière la caméra.

Elle Fanning était jolie dans une robe Gucci verte personnalisée avec des bijoux éblouissants.

Margot Robbie gardé chic dans une robe Chanel à volants noir et blanc.

Elle a complété le maxi à manches longues et épaules ouvertes avec une ceinture à logo noir, des talons aiguilles et du vernis à ongles assorti.

La star d’Ozark, Julia Garner, a collé avec sa créatrice de choix, Fendi, pour son look blanc et noir ce soir, qu’elle a complété avec une lèvre rouge audacieuse.

La jeune actrice prometteuse Laverne Cox a ébloui dans une robe plongeante rouge ornée avec des manches longues drapées derrière elle.

Rise Up chanteuse Jour de l’Andra ressemblait à une princesse dans une robe de bal en tulle argenté Chanel avec une maille autour du torse.

Longtemps E! L’animatrice de presse Giuliana Rancic a interviewé des gens virtuellement tout en étant à l’événement en personne.

Le correspondant de divertissement portait une robe noire moulante ornée de pierres argentées sur le coin avec une fente sexy à la jambe haute.

Elle a parlé à la star de Hamilton, Leslie Odom Jr., qui avait l’air pimpant dans une veste de costume marron avec une chemise verte en dessous.

Amanda Seyfried a jailli qu’elle « se sentait comme le printemps » dans une robe bustier de couleur corail qui était détaillée avec des fleurs en tissu cousues.

Les alums de Saturday Night Live Tina Fey et Amy Poehler seront accueille les Golden Globes pour la quatrième fois dans une cérémonie virtuelle.

En raison du nombre élevé de cas de Covid-19 qui se propagent toujours aux États-Unis, le duo a été séparé avec Amy à Los Angeles et Tina à NYC.

Cette année marque la quatrième fois que les meilleurs amis organisent la cérémonie ensemble – bien qu’ils soient physiquement séparés.

Le Globe d’or 2021 les nominations étaient annoncé pratiquement le 3 février.

Les favoris de cette année vont des films à la télévision avec des projets tels que: Hamilton, Schitt’s Creek, The Mandalorian, Borat Subsequent Moviefilm et The Crown.

Il y a de nombreux acteurs préférés parmi les nominations, tels que: Sacha Baron Cohen, Carey Mulligan, Hugh Grant et Viola Davis.

La fin Chadwick Boseman a remporté une nomination au Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans Black Bottom de Ma Rainey.

En outre, l’actrice Jane Fonda recevra le prix Cecil B. DeMille – le prestigieux honneur pour l’ensemble de ses réalisations des Globes.