Golden Globes 2021: Daniel Kaluyaa sur muet, invasions d’animaux et trop de portes – les sept meilleurs moments | Actualités Ents & Arts

Ce fut une nuit où les stars ont accepté des récompenses en bas de survêtement, pyjamas et sweats à capuche de chambres avec trop de portes, et les hôtes présentés de différentes côtes (bien qu’avec un arrière-plan whizzy pour les faire paraître unis).

Mais bien qu’il se dirige vers les 78e Golden Globes sous un nuage de critiques manque de diversité et choix de nomination douteux, la cérémonie s’est déroulée sans accroc.

Finir (presque) à temps, et avec un admirable casting de gagnants (y compris une foule de stars britanniques) il y a eu des rires, des larmes et des aperçus des maisons de stars à travers le monde alors qu’Hollywood a profité de sa première grande cérémonie de remise de prix en 2021.

Nous jetons un coup d’œil à sept des meilleurs moments de la nuit.

Daniel, tu es muet!

Avec les hôtes Tina Fey et Amy Poehler hébergés à partir de deux endroits distincts (Poehler à l’hôtel Beverly Hilton à Los Angeles et Fey au siège de NBC à New York) et tous les nominés présents virtuellement, il y avait forcément quelques problèmes techniques.

Cela a bien commencé, avec des arrière-plans presque sans couture et le couple plaisantant sur le fait d’être ensemble – avec le bras désincarné de Fey traversant les écrans pour caresser les cheveux de Poehler.

Mais l’annonce du premier prix ne s’est pas déroulée comme prévu, avec le son coupé pour le discours d’acceptation Zoom de la star britannique Daniel Kaluuya.

« Comme vous pouvez le voir, nous avons malheureusement une mauvaise connexion », a déclaré la précédente lauréate Laura Dern, qui présentait le prix. Mais alors qu’elle commençait à s’excuser et à féliciter Kaluuya, le son revint.

« Tu me fais du sale! » il a plaisanté. « Est-ce que c’est allumé? Peux-tu m’entendre maintenant? »

On ne savait pas si Kaluuya était en faute ou l’ingénieur du son dans les coulisses, mais finalement le joueur de 32 ans a pu prononcer son discours d’acceptation haut et fort, remerciant le réalisateur de Judas And The Black Messiah, Shaka King, les acteurs et l’équipe. , et le fils et la femme de son personnage ainsi que le rappeur Nipsy Hussle.

Zoomer avec des enfants et des animaux

Il va sans dire qu’il n’y avait pas de véritable tapis rouge cette année, donc au lieu de pornographie mode, nous avons pu voir les nominés dans leurs habitats naturels. Et c’était les meilleures notes pour ceux qui incluaient des enfants et des animaux de compagnie dans leurs zooms.

Les gagnants, dont l’acteur Mark Ruffalo et le réalisateur de Minari Lee Isaac Chung, ont fait de jolis camées à leurs enfants lors de leurs discours.

Nicole Kidman de The Undoing et Jason Batemen d’Ozark ont ​​également eu leurs petits à portée de main, ajoutant un peu de plaisir en famille à la soirée de l’industrie.

La famille élargie a également reçu un signe de tête, avec la candidate Kate Hudson vue à la caméra avec des membres de la famille à un moment donné, y compris sa mère de légende de l’écran Goldie Hawn avec son partenaire de longue date, Kurt Russell.

Et pour ceux qui souhaitent passer du temps avec les animaux de qualité, nous avons pu voir le chat d’Emma Corrin et le chien de Sarah Paulson en attendant que leur catégorie soit annoncée – Olivia Coleman était particulièrement ravie de la présence de l’animal, encourageant les propriétaires d’animaux à aller chercher leur animal. pour plus de temps d’écran.

juste rattraper les globes. rien à dire vraiment sauf que c’était génial que Jodie Foster ait embrassé sa femme et que leur chien se soit écrasé entre eux pic.twitter.com/bgYe9RsPFP – Bec Shaw (@Brocklesnitch) 1 mars 2021

Pendant ce temps, le chien de Regina King, Cornbread, a volé la vedette lors de son interview d’avant-spectacle, se faisant bien et confortable comme un bon garçon dans son lit pour chien, derrière elle pendant qu’elle bavardait.

Jodie Foster avait également son chien avec elle alors qu’elle gagnait dans sa catégorie, le chien portant un arc assorti au pyjama jazzy de Foster – le combo de soirée relaxant parfait pour gagner un prix.

Trop de portes et de tenues sportives décontractées

La star britannique John Boyega a parlé au nom du monde lors des réunions Zoom au cours de l’année dernière, quand il a admis qu’il portait un smoking sur le dessus, mais des joggeurs en bas.

Accepter son prix du meilleur acteur de soutien télévisuel pour son rôle dans Petite hache, la star de 28 ans a déclaré qu’il célébrait « seul à la maison ».

Admettant qu’il était « choqué » de remporter le prix, il a levé une jambe devant la caméra, avant de confesser: « Je porte des gars Balenciagas. J’ai des bas de piste sur mes fesses, et ils sont confortables, mais c’est excitant! » , avant de remercier ceux qui lui ont offert des opportunités dans sa carrière.

Bill Murray a secoué une chemise hawaïenne striée de néon qu’il a jumelée avec un martini dont Bond aurait été fier; Jason Sudeikis portait un sweat à capuche multicolore qu’il jugeait « le plus approprié » et Sandra Oh avait l’air douillette dans une parka verte matelassée alors qu’elle se présentait depuis une pente enneigée – avec un dinosaure en traîneau lentement tiré sur l’écran en arrière-plan.

Pendant ce temps, les médias sociaux ne pouvaient pas croire combien de portes Jeff Daniels avait dans sa maison.

Avec la star de The Comey Rule, âgée de 66 ans, assise dans ce qui semblait être une chambre – avec un lit à moitié fait à l’arrière-plan – et portant une chemise à carreaux, beaucoup ont également loué l’ambiance décontractée de son père.

Un fan de Twitter a écrit: « Jeff Daniels est définitivement en train de diffuser en direct les Wings jouant à Chicago en attendant que sa catégorie monte… », tandis qu’un autre a plaisanté: « Jeff Daniels Zoom sur les Golden Globes depuis le premier appartement hors campus de chaque étudiant. » .

Parmi les autres accessoires notables qui ont attiré l’attention sur Zoom, citons la découpe mémorable de Bernie Sanders dans ses mitaines de l’inauguration américaine que Cynthia Nixon de Ratched a choisi de placer derrière elle, et la première femme lauréate du prix du réalisateur en 25 ans, Chloé. Zhao, célébrant son globe en soulevant une tasse en céramique verte.

Ben cuit pour le occasion

Il s’avère que Ben Stiller n’est pas seulement un talent de comédie, c’est aussi un peu un boulanger.

Alors que l’homme de 55 ans montait sur scène pour remettre le prix de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie, il a partagé avec le monde son nouveau penchant pour les gâteaux.

Il a déclaré au public socialement éloigné: « Il est difficile de croire que cela fait une année complète depuis les derniers Golden Globes. Mais, comme beaucoup d’entre nous, j’ai utilisé ce temps pour regarder à l’intérieur et grandir. J’en suis venu à comprendre pleinement le nature de la crypto-monnaie. J’ai lu un livre. J’ai finalement fini par mourir de grisaille.

« Comme tant d’autres Américains résilients, j’ai appris à cuisiner. Un délicieux pain aux bananes, sous la forme d’un Golden Globe. »

Produisant le trophée du gâteau, qui ressemblait plus à une éponge au chocolat qu’à du pain à la banane en vérité, il était nous tous partageant notre plus grande réussite de verrouillage avec des amis autour d’une tasse de thé virtuelle.

Princesse Di et Mme T

Avec la princesse Diana de retour dans l’actualité grâce à Prochaine interview du prince Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, le regretté royal britannique a également reçu une mention aux Globes.

Image:

Emma Corrin remercie la princesse Di lors de son discours de remerciement



Comme drame royal La Couronne a pris d’assaut les catégories télévisées – remportant quatre prix au total – la nouvelle venue Emma Corrin a rendu hommage à Diana dans son discours, en disant: «Merci beaucoup à Diana, vous m’avez appris la compassion et l’empathie au-delà de tout ce que je pourrais imaginer.

« Au nom de tous ceux qui se souviennent si tendrement et passionnément de vous dans nos cœurs, merci. »

Corrin et Josh O’Connor, qui jouent le prince Charles et Diana dans The Crown, ont été nommés meilleur acteur et actrice dans un drame télévisé, tandis que la série Netflix a remporté le gong du meilleur drame global.

L’émission a également remporté une autre victoire grâce à la star américaine Gillian Anderson, qui a été nommée meilleure actrice de soutien pour son interprétation de Margaret Thatcher.

Dans son discours, Anderson a remercié tout particulièrement l’équipe de coiffure et de maquillage, qui lui a donné la coiffure « Casque Thatcher » qui l’a vue à travers la pièce.

Des larmes pour Chadwick

Il était largement attendu la fin Chadwick Boseman recevrait un prix à titre posthume pour son dernier rôle, en tant que trompettiste dans Black Bottom de Ma Rainey, mais cela n’a pas rendu le moment moins émouvant.

La veuve de l’acteur, Taylor Simone Ledward Boseman, a retenu ses larmes en acceptant le prix du meilleur acteur dans un film dramatique, tout comme l’actrice Renee Zellweger présentant le prix.

Image:

Taylor Simone Ledward Boseman a accepté le prix posthume de Chadwick. Pic: NBC via AP



Boseman, mieux connu pour Black Panther, est décédé en août, à l’âge de 43 ans, des complications liées au cancer du côlon.

« Il remercierait Dieu, il remercierait ses parents, il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices », a déclaré sa femme dans son discours, en remerciant l’équipe de Boseman et ses co-stars de Ma Rainey Black Bottom.

« Il disait quelque chose de beau, d’inspirant, quelque chose qui amplifierait cette petite voix à l’intérieur de nous tous qui vous dit ‘vous pouvez’, qui vous dit de continuer, qui vous rappelle ce que vous étiez censé faire à ce moment de l’histoire », a-t-elle déclaré.

Image:

Boseman comme Levée dans le fond noir de Ma Rainey. Pic: Netflix



«Et je n’ai pas ses mots mais nous devons prendre tous les moments pour célébrer ceux que nous aimons. Alors merci HFPA, pour cette opportunité de faire exactement cela.

« Hon, vous les continuez à venir. »

La mort de Boseman a été un choc pour Hollywood, la star ayant gardé sa maladie privée. Ses films, dont Black Panther, Da 5 Bloods et Avengers: Endgame, ont tous été tournés lorsqu’il était disponible entre les chirurgies et la chimiothérapie.

« C’est super d’être noir aux Golden Globes »

Pendant ce temps, le manque de diversité était un thème courant de la nuit – peut-être le plus vivement critiqué par le créateur de Borat Sacha Baron Cohen, qui a remercié le HFPA «tout blanc» pour l’un des deux prix qu’il a décrochés la nuit.

Image:

Le double vainqueur Sacha Baron Cohen n’est pas du genre à mâcher ses mots



Après une semaine au cours de laquelle il est apparu que la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui organise les prix, ne comptait pas de membres noirs, il n’était pas surprenant de voir des célébrités souligner le problème.

La star de This Is Us, Sterling K Brown, a plaisanté: « C’est super d’être noir aux Golden Globes … de retour aux Golden Globes. »

La HFPA a reconnu qu’elle n’était pas assez diversifiée lors de la préparation de la cérémonie, et les membres ont également fait le point sur scène pendant l’événement, promettant de faire mieux.

À partir de son monologue d’ouverture avec Poehler, Fey a déclaré que si les récompenses sont considérées comme « stupides », l’inclusivité est restée importante.

Dan Levy, star et créateur de la comédie à succès Schitt’s Creek, a déclaré dans son discours d’acceptation qu’il espérait que la cérémonie de l’année prochaine serait votée par un HFPA plus inclusif.

« Dans un esprit d’inclusion, j’espère que cette fois l’an prochain, cette cérémonie reflètera l’ampleur et la diversité réelles du cinéma et de la télévision qui sont réalisés aujourd’hui, car il y a tellement plus à célébrer. »

Dans un discours prononcé acceptant un prix honorifique pour l’ensemble de sa carrière, Jane Fonda a déclaré: « Faisons-nous tous – y compris tous les groupes qui décident qui sera embauché et ce qui sera fait et qui remportera les prix – faisons tous un effort pour agrandir cette tente . Pour que tout le monde se lève et que l’histoire de chacun ait une chance d’être vue et entendue. «