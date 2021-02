Golden Globes 2021: ce qu’il faut surveiller

LOS ANGELES – «Mank», le conte en noir et blanc du vieux Hollywood de David Fincher, est nominé pour six trophées aux Golden Globe Awards de dimanche, le plus de tous les films. Il est disponible sur Netflix depuis le 4 décembre. Vous l’avez encore vu? C’est bon. Il n’y a pas non plus beaucoup de monde à Hollywood. Qu’en est-il de «Le Père», de la dévastation de la démence? C’est un candidat pour le meilleur drame et trois autres prix. Ou peut-être «Le Mauritanien», installé à Guantánamo et en lice pour deux Globes dans les catégories d’acteurs? Ou le «Judas et le Messie noir», deux fois nominé, sur les radicaux politiques noirs dans les années 1960? Il a en fait reçu une sortie nationale dans les salles (environ 1 900 de celles en fonctionnement) ce mois-ci. Vous en avez vu un? Eh bien, je ne sais pas quoi te dire. Faites comme si vous aviez au moins entendu parler d’un couple. Dans une année où presque tous les films nominés ont contourné les salles à cause de la pandémie, les Globes – la plus grande cérémonie de remise de prix, compte tenu de son double intérêt pour le cinéma et la télévision – peuvent sembler plutôt modestes. Les nominés ont eu du mal à se faire remarquer. Pour beaucoup de gens, y compris certains à Hollywood, il est difficile de se soucier des petits trucs dorés à un moment où le coronavirus tue encore environ 2000 Américains la plupart du temps.

« Les enjeux n’ont jamais été aussi faibles », a déclaré Tina Fey, de retour pour accueillir la cérémonie avec Amy Poehler, dans l’impasse Annonces de globe. Qui a dit que personne à Hollywood n’était honnête? Voici quelques autres choses à considérer avant le début de la cérémonie dimanche à 20 h, heure de l’Est:

Il n’y a pas de tapis rouge, mais la saison des récompenses avance. Le moteur traditionnel des Golden Globes, un tapis rouge colossal, n’existera pas cette fois-ci. Les lauréats seront tous chez eux. (Accepter les trophées des manoirs et des chambres d’hôtel de luxe, ça va. Preening pendant des heures pour les photographes drapés de diamants et de robes de haute couture, apparemment pas.) Fey accueillera les Globes de la Rainbow Room à New York, avec Poehler stationné au Beverly Hilton Hôtel à Beverly Hills, Californie. Une poignée de travailleurs de première ligne et essentiels ont été invités assister en personne, mais le souper ostentatoire habituel a été sabordé. Certainement pas pour aider les choses, les 78e Golden Globes arrivent au milieu d’un sentiment renouvelé que la Hollywood Foreign Press Association, le groupe sujet aux scandales qui décerne les prix, a besoin d’une refonte dramatique. Les quelque 80 membres votants ont longtemps été dépeints comme déconnectés et légèrement corrompus, y compris par leurs propres hôtes; Ricky Gervais les a qualifiés de «légumes» lors de la diffusion en direct de l’année dernière. Mais récent les nouvelles ont révélé des luttes intestines brutales et une fixation discutable sur la compensation. Le groupe a pas de membres noirs, A découvert le Los Angeles Times. Mais le mécanisme des récompenses doit continuer: il y a trop d’argent en jeu. NBC paie 60 millions de dollars par an pour les droits de diffusion. Les studios et les services de streaming dépenseront des millions de dollars pour faire connaître les victoires de Globe, en partie parce que le scrutin pour les plus prestigieux Oscars commence vendredi. (Les nominés aux Oscars seront annoncés le 15 mars. La cérémonie des Oscars, retardée en raison de la pandémie, aura lieu le 25 avril.)