Golden et Area A votent oui au centre aquatique intérieur proposé – Kelowna Capital News

Les résidents de Golden et de la zone A du district régional de Columbia Shuswap ont voté «oui» lors d’un vote écrasant au référendum d’autorisation de prêt sur le projet de centre aquatique intérieur.

La question posée, “êtes-vous en faveur de l’adoption par le district régional de Columbia Shuswap du règlement n ° 5849, 2022 sur l’autorisation de prêt du centre aquatique Golden and Area, qui permettra au district régional d’emprunter jusqu’à 18 millions de dollars sur une durée de 30 ans pour être utilisé pour le coût en capital de la construction d’un centre aquatique intérieur en plus du Golden and District Recreation Centre existant ? »

Le vote était de 1 172 « oui » contre 423 « non ».

Les sondages par anticipation ont vu 445 bulletins de vote «oui» contre 147 «non», les bulletins de vote par correspondance avaient 26 «oui» à BLANC «non», Parson Community Hall rapporte 70 «oui» à 33 «non» et l’héliport de Chatter Creek 11 «oui» à six ‘non. Le Golden Civic Center a rapporté 620 votes « oui » contre 234 votes « non ».

L’installation proposée du centre aquatique intérieur comprendrait une piscine de 25 m à six couloirs, une piscine de loisirs séparée, une rivière paresseuse, une zone pour les tout-petits, un bain à remous, un sauna, un bain de vapeur, une salle polyvalente et un grand hall d’accueil conçu comme un centre communautaire. . Le coût estimatif de l’installation est de 35 millions de dollars, avec une campagne de financement de 17 $ en cours. Le référendum demandera l’approbation des électeurs pour les 18 millions de dollars restants.

Avec le vote “oui”, le CSRD a maintenant engagé plus de 2,5 millions de dollars pour le projet, provenant du Whitetooth Ski Hill Legacy Fund et de la vente de la partie du CSRD de la propriété du Golden Visitor Center, qui a été vendue en 2019.

La ville de Golden a engagé 850 000 $ du Whitetooth Ski Hill Legacy Fund, ainsi que 131 049 $ du Economic Opportunity Fund.

Le Whitetooth Legacy Fund a été proposé pour la première fois en 2006 par le CSRD et vise à utiliser les fonds excédentaires de la vente de l’ancienne station de ski de Golden, Whitetooth. Le financement a été utilisé comme « financement de démarrage » pour aider à développer des projets communautaires qui profitent aux résidents.

Jusqu’à présent, 9,4 millions de dollars en demandes de subventions ont été avancés. Les promesses de dons de la communauté s’élèvent à 110 000 $, selon le CSRD.

La nouvelle installation coûtera aux propriétaires de Golden un remboursement de prêt estimé à 179 $, une contribution aux coûts d’exploitation de 110 $ et une contribution de réserve de 25 $ chaque année par le biais des taxes foncières (sur la base de l’évaluation de la valeur moyenne des propriétés résidentielles de 451 976 $).

Les propriétaires fonciers de la zone A auront un remboursement de prêt de 175 $, 95 $ pour les frais d’exploitation et 20 $ pour les contributions à la réserve de capital (basé sur l’évaluation de la valeur moyenne des propriétés résidentielles de 465 042 $).

Actuellement, le propriétaire moyen de Golden paie 110 $ pour la piscine actuelle et les propriétaires de CSRD 25 $.

La nouvelle installation sera financée par l’actuel règlement de la zone électorale A et du Golden Recreation Service pour l’aréna.

Les plans de conception commenceront en 2023, la construction débutera en 2024-25 et l’installation sera ouverte d’ici 2026.

