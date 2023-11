Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ : GDEN) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 5 novembre 2023

Opérateur: Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d’être resté là. Bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2023 de Golden Entertainment. À l’heure actuelle, tous les participants sont en mode écoute seule. Une séance de questions-réponses suivra les remarques formelles. Attention, cet appel est enregistré aujourd’hui. Maintenant, j’aimerais céder la parole à Joe Jaffoni, des relations avec les investisseurs. Allez-y, monsieur.

Joe Jaffoni : Merci beaucoup, opérateur, et bon après-midi à tous. À l’appel d’aujourd’hui, Blake Sartini, fondateur, président et chef de la direction de la société ; et Charles Protell, président et directeur financier de la société. Lors de l’appel d’aujourd’hui, nous ferons des déclarations prospectives en vertu des dispositions Safe Harbor des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations. Des informations supplémentaires concernant les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives sont contenues dans le communiqué de presse d’aujourd’hui et dans nos documents déposés auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations à la suite de nouvelles informations ou autrement.

Au cours de l’appel d’aujourd’hui, nous discuterons également de mesures financières non conformes aux PCGR en parlant de notre performance. Vous pouvez retrouver le rapprochement des mesures financières GAAP dans notre communiqué de presse, disponible sur notre site Internet. Nous commencerons l’appel avec Charles examinant les détails des résultats du troisième trimestre et une mise à jour de l’activité. Ensuite, Blake et Charles répondront à vos questions. Sur ce, je cède la parole à Charles Protell. Charles, s’il te plaît, vas-y.

Charles Protel : Merci, Joe. Pour le troisième trimestre, nous avons généré un chiffre d’affaires de 258 millions de dollars et un EBITDA de 53,2 millions de dollars. Par rapport à l’année dernière, il manque près de 6 millions de dollars d’EBITDA pour notre propriété du Maryland que nous avons vendue le 25 juillet et il manque également environ 800 000 $ d’EBITDA pour nos opérations distribuées dans le Montana que nous avons vendues le 13 septembre. Au cours du trimestre, nous a reçu 260 millions de dollars de la vente de notre Rocky Gap Casino Resort dans le Maryland et 109 millions de dollars de la vente de notre activité de jeux distribués dans le Montana. Le produit net de ces transactions a augmenté nos liquidités de près de 300 millions de dollars, ce qui nous a permis de rembourser 175 millions de dollars de notre prêt à terme resté impayé après notre refinancement de mai, de verser un dividende spécial en espèces de 2 dollars par action en août et de financer 9 millions de dollars d’actions. rachats en septembre.

Notre vente précédemment annoncée de notre activité de jeux distribués au Nevada pour 214 millions de dollars plus les liquidités reste en passe d’être finalisée vers la fin de l’année, sous réserve des approbations réglementaires et fournira des produits supplémentaires pour améliorer notre structure de capital et notre flexibilité stratégique. La vente de notre Maryland Casino et de nos activités distribuées atteint nos objectifs de cession d’activités non essentielles à des valorisations attrayantes, augmentant notre flexibilité financière et stratégique et nous laissant avec un portefeuille d’actifs de casino détenus en propriété et la plus grande empreinte de taverne de jeux du Nevada. Passons aux résultats de nos activités poursuivies. Les revenus de nos Nevada Casino Resorts ont augmenté de 7 %, tandis que l’EBITDA s’est amélioré de 2 %. Les revenus du STRAT ont augmenté de 8 % et l’EBITDA de 16 %, reflétant une amélioration du taux d’occupation, qui a entraîné une augmentation des dépenses en restauration et des revenus de jeux dans la propriété.

Le taux d’occupation a augmenté à 75 % pour le trimestre, contre 68 % l’an dernier. Nous avons également achevé la rénovation de 537 chambres au cours du trimestre et commencé la construction de 119 chambres supplémentaires que nous avons achevées en octobre. Ces rénovations de chambres ont créé certaines perturbations, que nous estimons à environ 1 million de dollars d’EBITDA pour le troisième trimestre. Avec nos 1 300 chambres, notre piscine de casino, nos divertissements et nos restaurants rénovés, nous pensons que la propriété est désormais bien positionnée pour capitaliser sur les événements à fort trafic comme la F1 et le Super Bowl qui se tiendront à Vegas au cours des prochains trimestres et au-delà. De plus, Atomic Golf, un nouveau complexe de divertissement de golf de 75 millions de dollars derrière le STRAT, est sur le point d’ouvrir ses portes en janvier, ce qui stimulera davantage les visites et les dépenses dans la propriété. À Laughlin, le chiffre d’affaires a augmenté de 6 %, soutenu par un calendrier événementiel plus solide, tandis que l’EBITDA a diminué de 4 %, reflétant une hausse des coûts de main-d’œuvre et d’autres coûts d’exploitation, que nous prévoyons de modérer à l’avenir.

Au cours de ce trimestre, nous avons organisé davantage d’événements de divertissement qui ont généré davantage de revenus par rapport à l’année dernière et notre nouvelle salle de bingo à Edgewater continue de réussir à cibler les visites locales en provenance de l’Arizona, ce qui a contribué à augmenter les activités en milieu de semaine. De plus, nous faisons appel à des tiers pour installer de nouveaux points de vente alimentaires de marque dans nos propriétés de Laughlin, ce qui offrira des options de restauration améliorées à nos clients, tout en préservant le capital que nous pourrons redéployer dans nos activités principales. Les revenus et l’EBITDA du troisième trimestre pour les casinos locaux du Nevada étaient conformes à ceux de l’année dernière, poursuivant leur performance stable depuis le début de l’année. La croissance de nos propriétés de Las Vegas a compensé la baisse des revenus et de l’EBITDA de nos propriétés de Pahrump, qui ont été largement touchées par les moussons d’été qui ont fermé une autoroute majeure reliant la Californie via la Vallée de la Mort.

L’environnement promotionnel de nos propriétés locales reste stable et la force de l’économie de Las Vegas continue de soutenir une base de données saine et croissante de clients principaux. Pour nos activités de tavernes au Nevada, les revenus du troisième trimestre sont restés stables par rapport à l’année dernière, tandis que l’EBITDA a diminué de 9 %, les marges de nos tavernes ayant été davantage affectées par l’augmentation du salaire minimum du Nevada en juillet dans nos casinos. Malgré l’augmentation des coûts, le modèle de la taverne continue de générer des retours sur investissement attractifs pour les nouvelles constructions et les acquisitions d’unités. Pour les huit dernières tavernes que nous avons construites ou achetées, le retour sur investissement moyen est supérieur à 25 %. Nous prévoyons que la croissance de Las Vegas soutiendra l’expansion de notre portefeuille de tavernes et nous prévoyons de finaliser l’achat de quatre emplacements d’ici la fin de l’année et de deux emplacements au premier trimestre.

De plus, nous disposons de deux sites de développement signés et d’un solide pipeline de futurs emplacements potentiels. Les revenus distribués à des tiers au Nevada ont diminué de 9 % par rapport à l’année dernière, tandis que l’EBITDA a diminué de 23 %. Les opérations distribuées par des tiers au Nevada disposent d’un solide portefeuille de nouveaux emplacements, qui commenceront à compenser la perte de volume due à certains contrats de chaînes de magasins que nous n’avons pas renouvelés en fonction de la situation économique future de ces emplacements. Passons à notre bilan. Après avoir utilisé 175 millions de dollars pour rembourser notre ancien prêt à terme, notre dette impayée à la fin du trimestre se composait principalement d’un nouveau prêt à terme de premier rang de 400 millions de dollars et de 335 millions de dollars de billets de premier rang non garantis. À la fin du trimestre, nous disposions également d’une disponibilité totale sur notre revolver de 240 millions de dollars et de 296 millions de dollars de liquidités au bilan, qui comprennent des réserves de trésorerie d’environ 74 millions de dollars pour les taxes et frais liés à nos récentes cessions.

Après le trimestre, nous avons racheté pour 49 millions de dollars de nos billets non garantis sur le marché libre au pair ou moins, ramenant le solde impayé à 286 millions de dollars à la fin du mois d’octobre. Compte tenu de la solidité de notre bilan et de la confiance dans notre génération future de liquidités, nous avons accéléré nos initiatives de remboursement de capital au cours du trimestre. Nous avons distribué 58 millions de dollars aux actionnaires sous la forme d’un dividende spécial de 2 dollars par action en août, et nous avons racheté environ 252 000 actions pour 9 millions de dollars au cours de notre brève fenêtre ouverte après la clôture de notre vente distribuée dans le Montana en septembre. Nous avons l’intention d’être opportunistes avec les rachats futurs et il nous reste 91 millions de dollars sous notre autorisation de rachat. Notre effet de levier net pro forma à la fin du trimestre était de 2,5x après ajustement pour la vente de Rocky Gap et de l’activité distribuée du Montana, que nous prévoyons être réduit à moins de 2x après la clôture de la vente de notre activité distribuée au Nevada.

Notre effet de levier pro forma nous donne évidemment une grande flexibilité pour investir dans nos propres actifs, restituer du capital aux actionnaires et profiter des opportunités potentielles de croissance de notre portefeuille existant. Avec des opérations allant des tavernes de jeux locales à une propriété de strip-tease, notre société reste dans une position unique pour capter la croissance due au volume croissant de visiteurs et à la population de Las Vegas. Notre portefeuille de base reste stable et nos clients notés sont en bonne santé alors que nous envisageons le quatrième trimestre et l’année prochaine. De plus, nous pensons que notre investissement dans STRAT contribuera à l’amélioration des résultats grâce à un taux d’occupation et des dépenses plus élevés dans la propriété avec de nouveaux équipements comme Atomic Golf et l’absence de perturbations dans les travaux de construction à l’avenir. Ceci conclut nos remarques préparées.

Blake et moi sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions.

