« The Golden Bachelor », Gerry Turner, a quelques mots de sagesse pour les habitudes de rencontres des jeunes générations.

Turner, 72 ans, est la star de la nouvelle série de la franchise « The Bachelor », mettant en vedette un homme en quête de retrouver l’amour après avoir perdu sa femme.

Dans une interview avec E! News, Gerry dit que les jeunes doivent abandonner la technologie et tomber amoureux les uns des autres « de manière organique ».

« Si je devais dire une chose, ce serait de jeter votre téléphone », a-t-il déclaré au média. « Jetez-le simplement et revenez aux interactions en tête-à-tête et lisez l’expression du visage et le langage corporel de quelqu’un. Et écoutez sa voix et ouvrez-vous vraiment au fait de tomber amoureux de quelqu’un de manière organique et non électronique. »

Gerry a admis au média qu’il y avait « une poignée de femmes qui m’attirent vraiment ». L’émission de rencontres a été créée en septembre.

En 2017, Turner a perdu sa femme depuis 43 ans, Toni. Depuis qu’il est dans l’émission, Turner a déclaré au média que plusieurs opportunités « uniques dans une vie » s’étaient présentées.

Depuis son retour sur la scène des rencontres pour la première fois depuis 1967, Turner a admis que ce qu’il recherchait dans une relation avait changé.

« Nous n’avions même pas encore grandi, alors nous avions hâte de grandir ensemble, d’élever des enfants ensemble et ce genre de choses », a déclaré Gerry à propos du début de sa relation avec sa défunte épouse. « Maintenant, tout a complètement changé. Ce sont deux retraités qui essaient de trouver ce qu’ils veulent faire du reste de leur vie pour s’amuser, parce que nous considérons cela maintenant comme si chaque jour était samedi. Nous pouvons faire ce que nous voulons, et alors Est-ce que c’est vraiment ce que nous voulons faire ? Et c’est amusant, mais c’est très différent. »

Gerry n’a pas seulement des conseils à donner à la jeune génération. Parler à Jennifer Hudson Récemment, dans « The Jennifer Hudson Show », il a expliqué que sortir avec des septuagénaires était « complètement différent ».

« Quand vous avez entre 20 et 30 ans », a-t-il expliqué, « vous pensez à une carrière, vous pensez au nombre d’enfants que vous pourriez vouloir avoir avec un partenaire. Vous posez des questions superficielles comme : » Quelle est ta couleur préférée?’ et ainsi de suite. »

Il a dit que lorsque vous êtes plus âgé, « vous éliminez une partie de cela et vous regardez ce qui est vraiment important ».

« Vous êtes toujours à la recherche de la personne qui vous comblera, avec laquelle vous vous sentirez à l’aise. Vous ne vous souciez plus de la couleur, ni de votre carrière ni du nombre d’enfants. Vous vous souciez de la façon dont vous passez vos vacances. … Vous savez : « Allez-vous à l’église ? Ce genre de choses. »

Gerry a admis avoir eu des problèmes lorsqu’il cherchait l’amour avant de devenir le « Golden Bachelor ».

« L’un des facteurs décisifs évidents est la distance », a déclaré Turner. « Quand je sortais ensemble avant de participer à cette émission, j’avais la règle des 60 miles et l’âge de 60 ans, donc ils devaient être adaptés à leur âge et ils devaient être proches. »