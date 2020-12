Le Hall of Famer de la WWE, Goldberg, a récemment fait une apparition sur The Bump de la WWE dans lequel il a révélé qu’il visait Roman Reigns. Il a ajouté que Reigns est « le prochain » sur sa liste de victimes.

Plus tôt cette année, Goldberg devait affronter Reigns à WrestleMania 36, ​​mais « The Big Dog » a retiré son nom à la dernière minute en raison de la naissance de ses jumeaux et des préoccupations liées à la COVID-19[feminine pandémie. La WWE avait même prévu un segment de signature de contrat pour leur match avant que Reigns ne se retire de l’affrontement.

A cette époque, Goldberg était champion d’Universal. Il a attrapé le titre après avoir battu « The Fiend » Bray Wyatt. Braun Strowman est venu en remplacement de Reigns et a surpassé Goldberg pour le titre Universal. L’ancien Champion Universel de la WWE n’a pas joué de match depuis.

Au cours de l’interview sur The Bump, Goldberg a déclaré que Reigns avait « reculé » sur lui, l’accusant d’avoir volé son coup de signature, la lance. Il a également fait une fouille à Reigns pour avoir effectué son mouvement d’une manière «médiocre».

Reigns, qui a fait un retour à SummerSlam en août, a remporté le championnat universel, s’alignant sur Paul Heyman.

Le Champion Universel est devenu la plus grande chose dans la lutte professionnelle depuis son retour. On s’attend à ce qu’en raison de la forme actuelle de Reigns, son match contre Goldberg pourrait être bien meilleur que ce qu’il aurait été à WrestleMania 36.

Goldberg a encore plusieurs apparitions conformément à son contrat avec la WWE. Les deux pourraient s’affronter à WrestleMania 37 en mars. En outre, Goldberg et Reigns pourraient s’affronter sur la carte Royal Rumble en janvier, si la WWE prévoit d’avoir un match entre eux.

L’ancien champion universel de la WWE pourrait également souhaiter une revanche avec Strowman, qui lui a arraché le titre. Il pense peut-être à venger sa perte à WrestleMania 36.