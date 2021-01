Le premier épisode de WWE Monday Night RAW était une affaire remplie d’action qui a vu une défense du titre mondial et une foule de légendes comme Hulk Hogan, Mark Henry et Ric Flair qui avaient auparavant remporté le titre.

L’épisode a également vu Goldberg lancer un défi au champion de la WWE Drew McIntyre pour son titre au Royal Rumble, l’événement à la carte qui devrait avoir lieu à la fin de ce mois. L’histoire de Randy Orton et Alexa Bliss a également pris un nouveau tournant.

Voici une liste de tous les matchs et des gagnants:

Le nouveau jour contre Miz et Morrison: le nouveau jour a battu Miz et Morrison via une chute

C’était une affaire de bout en bout lorsque ce match a débuté, mais lentement au fur et à mesure que le match se déroulait, Miz et Morrison ont pris le contrôle alors qu’ils travaillaient un peu sur Kofi Kingston. Kingston a ensuite riposté et marqué Xavier Woods. Woods a ensuite explosé en action et a conduit Miz au sol, il a survécu à une attaque de Morrison puis l’a frappé avec un gros avant-bras. Il a ensuite marqué le tombé après avoir tiré un sorcier brillant sur Morrison.

AJ Styles vs Elias: AJ Styles a battu Elias via Pinfall

Elias monte une offensive dès le départ et après quelques allées et venues, il a marqué une quasi-chute après avoir livré un chokeslam sit-out. Puis il a attrapé Styles en plein vol, bloquant l’avant-bras phénoménal avec un genou sautant pour un autre compte à deux. Le Phenomenal One a contré une chaise électrique avec un Hurricanrana. Et a finalement remporté la victoire avec un Styles Clash.

Charlotte Flair et Asuka contre Peyton Royce et Lacey Evans: Royce et Evans battent les champions par équipe féminine de la WWE

Charlotte Flair et Asuka, championne par équipe féminine, ont commencé 2021 avec une défaite alors que l’équipe de Peyton Royce et Lacey Evans les battait par chute. Royce et Evans avaient l’air bien dès le début du match car ils ont montré une excellente chimie tout en travaillant sur Flair. Les champions ont fait un retour après que Flair ait déchaîné une rafale de côtelettes à la poitrine d’Evans. Flair a ensuite gagné deux sur Royce mais Evans a cassé la broche juste à temps. Royce et Evans ont ensuite remporté une victoire spectaculaire avec un cumul de crucifix sur Flair.

Riddle vs Bobby Lashley: Riddle a battu le champion américain Bobby Lashley

Ce match a vu le deuxième choc de la soirée alors que le Riddle battait le champion des États-Unis Bobby Lashley. Riddle commença rapidement, alors qu’il s’en prenait à Lashley avec des attaques rapides. Lashley a résisté à la tempête et a ensuite pris le contrôle du match. Plus tard dans le match, Lashley a assommé Riddle sur la corde supérieure et l’a fait tomber avec le Dominator. Puis suivi avec le Hurt Lock. Riddle tapa, forçant Lashley à rompre la prise. L’arbitre ne l’a pas vu, a ordonné au match de continuer et Riddle a marqué la victoire cumulative.

Jeff Hardy contre Randy Orton: Randy Orton a battu Jeff Hardy

Randy Orton a pris l’élan dès le début en frappant Hardy tôt et souvent. Hardy a riposté avec un Twist of Fate mais n’a guère fait de différence car Orton a repris le contrôle du match en un rien de temps. Orton a ciblé Hardy comme il l’a fait lors de leur match Hell in a Cell à partir de 2018. Jeff a ensuite fait un retour en berçant Orton avec une corde à linge de coin, qui a été suivi avec Whisper in the Wind pour une chute imminente. Hardy a ensuite opté pour une Swanton Bomb, mais Orton est sorti. Hardy a essayé pour un Twist of Fate mais Orton l’a attrapé avec un RKO pour la victoire.

Match de championnat de la WWE: Drew McIntyre a battu Keith Lee pour conserver le titre

McIntyre a pris le dessus lorsque le match a commencé, mais le challenger a nivelé le champion alors que le match débordait sur le sol de l’arène. Lee a ensuite travaillé sur les côtes et la section médiane de McIntyre. La superstar écossaise a riposté et a conduit Lee à travers la table des annonces. Cependant, The Limitless One a riposté et a marqué une quasi-chute. McIntyre a ensuite cherché un retour en arrière mais Lee s’est éteint. Lee a alors contré un Claymore et a essayé la bombe spirituelle. McIntyre s’est échappé et a livré le Claymore pour la défense de titre réussie.

Puis Goldberg s’est rendu sur le ring et a défié McIntyre à un match au Royal Rumble, auquel le champion a suggéré qu’un tel match serait comme s’il luttait contre son père.

Autres résultats:

Dana Brooke a vaincu Shayna Baszler

Lucha House Party a vaincu The Hurt Business

Championnat 24/7 – R-Truth a effectué le tombé sur Andrade (c) pour remporter le titre