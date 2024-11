Goldberg annonce que son match pour la retraite aura lieu en 2025

Goldberg aura son match de retraite en 2025.

Le WWE Hall of Famer est apparu sur SEC Network pour discuter du match de football des Georgia Bulldogs contre les Florida Gators le 2 novembre. Lors de sa comparution, il a été interrogé sur sa confrontation avec Gunther à WWE Bad Blood. La légende a annoncé que son match pour la retraite aurait lieu en 2025.

« La nouvelle du jour est que, selon trois dirigeants, Nick Khan, Chris Legentil et Paul Levesque, en 2025, Goldberg aura son match pour la retraite », a-t-il déclaré. « Je pense que nous savons qui est la victime, probablement le favori en ce moment, nous savons de qui il s’agit. Mais en 2025, Goldberg fait son retour, match pour la retraite. J’ai eu quelques mois pour me préparer. Pas de date, pas d’heure, donc on verra.

Goldberg a fait ses débuts à la WCW en 1997. Il est devenu l’une de leurs plus grandes stars et il a connu une séquence légendaire d’invincibilité. Il a rejoint la WWE en 2003 et a remporté le championnat du monde des poids lourds, mais il l’a quitté en 2004. Le vétéran est revenu à la WWE en 2016 et a affronté Brock Lesnar à la WWE Survivor Series. Il a ensuite remporté le WWE Universal Championship à deux reprises, alors qu’il luttait à temps partiel au cours des années suivantes. Il a été intronisé au WWE Hall of Fame en 2018.

Goldberg a lutté pour la dernière fois à la WWE Elimination Chamber 2022, où il a perdu contre Roman Reigns. Son contrat avec la WWE a expiré fin 2022.

WrestleZone fournira plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.