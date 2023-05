Golda Rosheuvel fait l’éloge des coiffures noires de la «reine Charlotte»

Si vous êtes comme nous, vous avez dévoré des épisodes de Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton depuis que la préquelle de ‘Ton est devenue disponible sur Netflix la semaine dernière.

La série limitée raconte comment le mariage de la reine Charlotte avec le roi George a déclenché à la fois une grande histoire d’amour et un changement sociétal, créant le monde hérité par les personnages de Bridgerton. Avec Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), India Amarteifio (Young Queen Charlotte), Corey Mylchreest (Young King George), Arsema Thomas (Young Agatha Danbury) Janeé Bolden, directrice principale du contenu de BOSSIP, s’est entretenue avec le casting de l’énorme changement opéré par un Noir La reine se marie avec la royauté britannique, l’impact des cheveux texturés magnifiquement coiffés à l’écran et le traitement archaïque de la maladie mentale tel que décrit dans la série.

Dans son entretien avec BOSSIP, Golda Rosheuvel a décrit comment son rôle de reine Charlotte marquait la première fois de sa longue carrière qu’elle se sentait vraiment vue. Alors que les perruques de Rosheuvel ont été un sujet de conversation brûlant après le précédent Bridgerton sorties (basées sur les huit romans de l’ère Regency de Julia Quinn), elle a expliqué comment, en plus de la remarquableté de ses postiches, la façon dont le département de coiffure a collaboré avec elle sur la production lui a donné un sentiment qu’elle n’avait pas encore connu dans sa carrière.

Rosheuvel a expliqué comment, lorsqu’elle a remporté le rôle pour la première fois, elle a eu des conversations approfondies avec le département des cheveux sur la façon dont ses propres cheveux naturels seraient intégrés aux styles du personnage, ce qui se révélerait être une variété de perruques utilisant également des cheveux afro. impasse et styles tressés.

« L’une des premières conversations que j’ai eues avec les cheveux et le maquillage de ce personnage était le fait qu’ils allaient taquiner le devant de mes cheveux pour former le devant de la perruque, pour que mes cheveux se fondent dans ces incroyables looks extraordinaires de dreadlocks », a déclaré Rosheuvel à BOSSIP. «Les cheveux texturés ont l’air, vous savez les tresses, tout ce genre de choses. C’était la première fois en tant qu’actrice que j’avais ces conversations. C’était la première fois qu’un personnage, je pense, était vu. La première fois qu’on avait vu une actrice, on avait vu une femme de couleur ainsi. Ce fut une expérience très émouvante pour moi.

« Je suis dans le métier depuis longtemps, donc discuter de cela avec moi il y a seulement quatre ans était quelque chose de vraiment extraordinaire, mais révolutionnaire », a poursuivi Rosheuvel. « Ensuite, pour voir l’Inde au lit avec un bandeau pour les cheveux, vous savez, je pense qu’il est vraiment important de pouvoir raconter ces histoires sur la façon dont nous prenons soin de nos cheveux parce que c’est différent, donc d’incorporer tout cela dans ces histoires noires qui vont maintenant être diffusé est extrêmement important.