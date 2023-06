Gold Cup: Frankie Dettori remporte le neuvième long métrage d’Ascot avec Courage Mon Ami pour John et Thady Gosden | Nouvelles de la course

Frankie Dettori a remporté une superbe neuvième Ascot Gold Cup avec Courage Mon Ami lors de sa dernière saison avant sa retraite à Royal Ascot.

Dans une finition formidable, Dettori et Courage Mon Ami ont combattu Coltrane et Oisin Murphy pour remporter le long métrage de Royal Ascot pour John et Thady Gosden.

Le hongre de quatre ans a dû faire preuve de beaucoup de courage pour donner à Dettori un deuxième succès cette semaine et maintenir son record invaincu après quatre départs.

Image:

Frankie Dettori avec une sortie volante après la victoire sur Courage Mon Ami





Dettori a collé au rail dès le début avant de se détacher et de défier un éventuel troisième subjectiviste, puis de retenir la charge tardive de Coltrane, qui a été expulsé 11/4 favori, pour gagner par un peu moins d’une longueur.

Le héros de Leger 2022, Eldar Eldarov, a été une déception pour l’équipe Roger Varian, ne terminant que septième sur la ligne malgré un bon soutien avant la course.

Dettori a dit Sky Sport Racing avant de savourer un formidable accueil : « Celui-ci était un peu chanceux en venant pour des handicaps mais John [Gosden] était confiant.

« En toute honnêteté, il a montré un tour de pied, c’est incroyable.

Image:

Frankie Dettori soulève la Gold Cup, présentée par le roi Charles III





« Moi-même, le roi et la reine ont parlé avant de ma relation avec la reine Elizabeth II et après avoir remis le trophée. C’est vraiment incroyable.

« Je ne m’y attendais pas. Les cinq dernières années, j’avais Stradivarius, donc la pression était forte, celle-ci, je pensais qu’elle était un peu chanceuse, venant de handicaps, mais John était confiant.

« Je n’y croyais pas, mais je lui ai dit qu’il avait sorti un lapin du chapeau. C’est un excellent dresseur et il fait des choses comme ça. Parfois, si je n’y crois pas, j’accepte tout simplement! »

Image:

Les neuf victoires de Frankie Dettori à l’Ascot Gold Cup





Le co-entraîneur gagnant John Gosden a ajouté: « Il a été mature à la maison mais il n’a pas couru à deux ans, c’était un backend de trois ans qui gagnait par tous les temps et M. Oppenheimer était très patient. Il a un haras à course qui coûte très cher, d’où ce cheval a été castré donc il l’a vendu.

« Il a bien gagné dans un handicap et bien que nous ne venions pas ici pour le plaisir, c’était la décision de Thady et Peter Shoemark (secrétaire de course) de l’inscrire, pas la mienne.

« La forme est solide – vous avez Coltrane en deuxième, un ancien vainqueur en troisième et Emily Dickinson en quatrième, donc c’était une superbe performance.

« C’était une super course de Frankie, il a économisé chaque centimètre et s’est glissé et a montré que ses nerfs étaient meilleurs que les nôtres.