Gold Cup CONCACAF 2023 : Comment parier USMNT-Jamaïque, choisissez

L’USMNT affrontera la Jamaïque lors de son premier match de la Gold Cup samedi au Soldier Field de Chicago (diffusé sur Application FS1 et FOX Sports).

Les États-Unis viennent de remporter leur deuxième titre consécutif dans la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Ils chercheront à poursuivre leur succès en défendant leur titre de champions des Gold Cups.

La Jamaïque pourra-t-elle vaincre les champions en titre de la Gold Cup ?

Jetons un coup d’œil aux cotes USMNT-Jamaïque, avec le choix d’un expert de l’écrivain de football FOX Sports Doug McIntyre et les cotes de Pari FOX:

USMNT contre. Jamaïque (22 h HE samedi, Application FS1 et FOX Sports)

USMNT : -182 (misez 10 $ pour gagner 15,50 $ au total)

Jamaïque: +400 (misez 10 $ pour gagner 50 $ au total)

Dessiner: +270 (misez 10 $ pour gagner 37 $ au total)

Cotes totales supérieures/inférieures – 2,5

Sur: -111 (misez 10 $ pour gagner 19,01 $ au total)

Sous: -133 (misez 10 $ pour gagner 17,52 $ au total)

Choisissez via l’écrivain de football FOX Sports Doug McIntyre :

« L’USMNT est clairement le favori et joue à domicile. Mais cette équipe jamaïcaine, largement considérée comme la Reggae Boyz’s le plus fort de tous les temps après avoir recruté avec succès plusieurs jeunes binationaux qui jouent dans la Premier League anglaise, est plus que capable de voler un point à une équipe américaine qui sera sans Christian Pulisic, Gio Reyna et tous les autres partants sauf un de la CONCACAF de la semaine dernière Victoire de la Ligue des Nations contre le Canada. »

CHOISIR: Tirage USMNT-Jamaïque (+270 sur FOX Bet, pariez 10 $ pour gagner 37 $ au total)

ALORS, qui soutenez-vous dans le match États-Unis-Jamaïque ?