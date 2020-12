Une Australienne a été choquée de trouver un python de tapis de trois mètres dormant dans sa jardinière après avoir ouvert ses rideaux.

L’ancienne chef Patricia Tew a découvert le grand serpent dans sa maison de Tamborine Mountain, à l’ouest de la Gold Coast, dans le sud-est du Queensland, lundi matin.

Elle a ensuite publié trois photos et une vidéo du grand reptile sur Facebook.

« Je viens d’ouvrir mon store pour trouver le python qui dort dans ma fenêtre », a écrit Mme Tew.

Les photos prises par Mme Tew montrent le tapis python pressé contre sa fenêtre alors qu’il était allongé dans la boîte, écrasant par inadvertance des fleurs

Les photos prises par Mme Tew montrent le python de tapis appuyé contre sa fenêtre alors qu’il était allongé dans la boîte, écrasant par inadvertance des fleurs.

Pendant ce temps, la vidéo montrait le serpent glissant à travers le parterre de fleurs avant de pointer sa tête entre deux plantes pour regarder Mme Tew.

Il a ensuite regardé sa tête entre les plantes et a effleuré sa langue en se déplaçant lentement vers Mme Tew, l’incitant à reculer pendant l’enregistrement.

‘Faites attention!’ Un homme peut être entendu dire en arrière-plan.

Mme Tew a déclaré qu’elle était « choquée » de découvrir le grand python dans ses fleurs.

La vidéo montrait le serpent glissant à travers le parterre de fleurs avant de culminer entre deux plantes pour regarder Mme Tew

« Je vis ici depuis un peu plus d’un an et j’avais entendu dire qu’il y avait un python qui aimait faire sa maison dans la buanderie de temps en temps, mais cela m’a fait un peu peur », a-t-elle déclaré au Gold Coast Bulletin.

L’ancien chef a déclaré que le python mesurait entre 2,5 et 3 mètres de long et qu’il avait récemment mangé quelque chose de gros, à en juger par un renflement dans son corps.

Mme Tew vit chez elle depuis un an et a appris que le python aimait entrer dans la buanderie par l’ancien locataire avant de le repérer en train de glisser dans un arbre dimanche soir.

«Je ne savais pas qu’il se dirigeait vers ma boîte à fleurs. Je suis un peu inquiète pour mes pauvres fleurs », a-t-elle déclaré à la publication.

Elle a déclaré que le python restait dans la boîte de la fenêtre mardi matin et prévoyait de le déplacer ailleurs dans sa cour arrière – mais ne voulait pas déplacer le serpent.

« Je ne le déplacerai pas hors de la propriété, je détesterais penser qu’il pourrait essayer de traverser la circulation ou quelque chose comme ça – il était ici avant moi après tout », a déclaré Mme Tew.

Mme Tew craint que le python ne soit tué par le trafic s’il est déplacé vers un endroit inconnu. Les pythons tapis vivent souvent à proximité des établissements humains, où ils rendent un service utile en mangeant des rats et d’autres vermines

Les pythons tapis, également connus sous le nom de pythons diamantés, mesurent de deux à quatre mètres de long et peuvent peser jusqu’à 15 kg.

Ils sont lents et non venimeux, mais peuvent infliger une morsure douloureuse – bien qu’ils ne soient pas considérés comme dangereux pour les humains.

Les serpents tuent des proies telles que les petits mammifères, les oiseaux et les lézards en les resserrant.

Des incidents de serpents attaquant ou dévorant des chats domestiques et des petits chiens ont été signalés.

Les pythons diamant vivent souvent à proximité des établissements humains, où ils rendent un service utile en mangeant des rats et d’autres vermines.

Ils se trouvent sur la côte est de la Nouvelle-Galles du Sud, tout le Queensland et Victoria, les 100 à 200 km supérieurs du Territoire du Nord, les parties les plus septentrionales et les plus méridionales de l’Australie occidentale et dans le sud-est de l’Australie du Sud.