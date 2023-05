Gokulam Kerala Rout donne le coup d’envoi au FC Karnataka pour terminer le titre à trois reprises

Un Gokulam Kerala dominant a battu le Kickstart FC Karnataka 5-0 pour devenir les champions de la Ligue indienne des femmes (IWL) pour la troisième saison consécutive dimanche.

Sabitra Bhandari (5′), Sandhiya Ranganathan (22′, 52′), Indumathi Kathiresan (37′) et Roja Devi (80′) ont été les buteuses.

La performance de Gokulam au TransStadia était autant une démonstration de leur brillance qu’une indication de la distance derrière leurs rivaux.

Le premier but aurait dû servir d’avertissement pour tout ce qui allait suivre. Gokulam avait pris le contrôle de la possession dès le début et à la cinquième minute, Dangmei Grace a dansé autour d’un milieu de terrain Kickstart statique pour libérer Bhandari dans l’espace à droite de la surface.

La menace d’un but était inexistante, encaissée comme elle l’était par un défenseur, mais surtout l’angle et la distance. Rien de tout cela n’a jamais eu d’importance lorsque ‘Samba’ est sur le ballon, et elle l’a prouvé une fois de plus. Décollage presque du coin droit de la surface vers le second poteau. Le plongeon désespéré de Maibam Linthoingambi a été vain. Gokulam avait une avance à partir de laquelle ils n’ont jamais regardé en arrière.

À la 22e minute, Sandhiya Ranganathan a capté une passe sur la droite de Gokulam et a pénétré dans la surface. Une fois à l’intérieur, elle a fait semblant, prenant du mauvais pied Linthoi qui s’attendait à une réduction, avant de foncer au premier poteau pour doubler l’avance de son équipe.

Kickstart est entré dans la pause avec trois buts de retard.

Kickstart est sorti pour la seconde mi-temps, renouvelé, et a même inscrit un premier tir cadré via un pile driver de Wangkhem Linthoigambi à la 47e minute. Cinq minutes plus tard cependant, Gokulam marquait à nouveau, et encore une fois Bhandari était au centre de l’action.

L’attaquant a récupéré le ballon sur le côté gauche de la boîte de Kickstart, a feint d’aller dans un sens et avec un tour rapide des hanches est allé dans un autre, laissant Dalima Chhibber dans son sillage. Sa croix était parfaite et Sandhiya s’est levée pour la diriger.

