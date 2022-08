Gokulam Kerala jouera dans le championnat des clubs féminins de l’AFC en Ouzbékistan

Les champions de la Ligue indienne des femmes (IWL) Gokulam Kerala ouvriront leur campagne dans le championnat des clubs féminins de l’AFC contre l’équipe locale Sogdiana-W à Qarshi, en Ouzbékistan, le 23 août.

L’équipe basée à Kozhikode affrontera ensuite le Bam Khatoon FC d’Iran lors de son prochain match du tournoi à la ronde le 26 août. Gokulam Kerla avait également participé à la dernière édition du tournoi pilote continental l’année dernière et avait terminé troisième de l’épreuve à quatre équipes. .

Six clubs d’autant d’associations membres d’Asie participeront à la compétition élargie qui se déroulera pour la première fois dans deux régions. La compétition pour East Zone — avec trois clubs en lice — débute le 15 août à Chonburi en Thaïlande.



Les compétitions de la zone Ouest, qui compteront également trois clubs dont Gokulam, débuteront au stade Markaziy de Qarshi en Ouzbékistan à partir du 20 août avec le match entre Sogdiana-W et Bam Khatoon FC. La finale du tournoi se jouera entre les deux meilleures équipes des zones Est et Ouest le 22 octobre, le jour même du choc pour le titre de la Coupe AFC.

Dans la région Est, Chonburi en Thaïlande accueillera le College of Asian Scholars, ISPE WFC du Myanmar et Taichung Blue Whale du Taipei chinois. Le tournoi pilote du championnat des clubs féminins de l’AFC est le fer de lance des préparatifs du lancement de la Ligue des champions féminine de l’AFC. en 2024.

