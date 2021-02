Gokulam Kerala FC remporte une troisième victoire consécutive avec une victoire serrée contre le Sudeva Delhi FC

Gokulam Kerala a prolongé sa séquence de victoires à trois matchs après avoir battu le Sudeva Delhi FC 1-0 au stade municipal de Kalyani à Kalyani, au Bengale occidental, mardi. Le but de Philip Adjah Tettey Narh à la 68e minute était la différence entre les deux équipes dans le match qui était complètement dominé par l’unité de Vincenzo Annese. Le match a connu un début fulgurant alors que la première chance est tombée aux Malabriens en 40 secondes. Dennis Antwi a abattu le centre de Mayakannan dans la zone, avant de boucler son effort de quelques centimètres de large. Gokulam a continué à dominer le jeu et a continué à créer des occasions de marquer. Le tir puissant de Mayakannan sur la coupe de Philip Adjah à la 9e minute est allé directement au gardien de Sudeva Sachin Jha.

Le dégagement d’Augustin Fernandes de la passe de Vincy Barretto est tombé à Dennis Antwi à la 11e minute. Cependant, il n’a pas réussi à marquer car son faible entraînement a été facilement sauvé par Sachin Jha. Philip Adjah a réussi à mettre le ballon au fond des filets à la 17e minute après que Sachin Jha ait effectué un faible arrêt sur le coup franc de Sharif Muhammed. Cependant, l’arbitre a jugé l’attaquant hors-jeu, interrompant ses célébrations.

Mohammed Awal a raté une bonne occasion à la 25e minute alors que sa volée du centre de Vincy Barretto s’envolait dans les gradins. La meilleure chance de la première mi-temps est revenue à Philip Adjah et Dennis Antwi à la 39e minute.

Adjah passa son homme dans la zone et contourna le gardien adverse. L’attaquant ghanéen n’a pas pu trouver d’espace pour marquer, l’obligeant à passer le ballon à Antwi, dont l’effort a été bloqué par le gardien. Sudeva a survécu à une autre attaque à la 43e minute alors que la frappe de Sharif Muhammed à distance embrassait le haut de la barre transversale avant de sortir pour un coup de pied de but.

Gokulam a continué d’attaquer vers la fin de la mi-temps, et malgré tout le trafic à sens unique vers le but de Sudeva Delhi, n’a pas pu forcer le premier but en première mi-temps. L’équipe de Vincenzo Annese est revenue de la pause et a continué à faire pression pour l’ouverture du score.

Philip Adjah était net dans le but à la 57e minute, mais une fois de plus il a tenté de contourner le gardien et, ce faisant, a tiré sa frappe large d’un filet ouvert. Pendant ce temps, Sudeva a cousu quelques passes en attaque et créé deux demi-chances.

Tout d’abord, la tentative à longue portée de Shoubho Paul à la 61e minute a été écartée du but. Une minute plus tard, ils ont finalement atteint la cible après que Shaiborlang Kharpan ait lancé le long lancer de Naocha Singh directement entre les mains du gardien du Gokulam Kerala, Ubaid.

La persistance offensive de Gokulam a finalement brisé la défense de Sudeva à la 68e minute lorsque Philip Adjah a transformé le centre bas de Dennis Antwi à travers le but en un filet vide, donnant à Gokulam l’avance. Les Malabariens ont eu deux occasions de plus en quatre minutes de doubler leur avantage, mais l’effort de Dennis Antwi s’est terminé les deux fois sur le toit du filet.

Sudeva a enchaîné quelques passes autour de la zone de Sudeva vers la fin du match. Cependant, Gokulam a fait appel à sa vaste expérience et a parcouru le chrono en terminant 1-0 vainqueurs, les poussant à la deuxième place du tableau I-League 2020-21.