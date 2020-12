Gokulam Kerala FC joueurs et officiels sont entrés dans le I-League bio-bulle et sera en quarantaine pendant les sept prochains jours. L’équipe avait atteint Kolkata il y a un mois pour IFA Shield et a poursuivi son séjour pour entrer dans la bio-bulle obligatoire pour la I-League. L’équipe a déjà commencé des séances de fitness en ligne menées par l’entraîneur brésilien Djair Miranda Garcia et supervisées par l’entraîneur italien Vincenzo Alberto Annese. L’équipe reprendra sa formation après la période de quarantaine.

Tous les joueurs et le personnel de Gokulam ont été testés négatifs dans le Covid-19 tests effectués au cours des trois dernières semaines. Les joueurs et les officiels subiront également des Covid-19 tests pendant leur séjour dans la bio-bulle.

« Tous les garçons vont bien. Nous manquons l’entraînement mais ces restrictions ne sont que pour notre sécurité. Nous avons déjà commencé à faire des séances de fitness légères en ligne avec l’aide de l’entraîneur Garcia », a déclaré Annese.

« Nous sommes confrontés à une situation comme celle-ci pour la première fois. Notre objectif est de garder les joueurs en forme et de les préparer pour le match. J’ai demandé aux joueurs de faire des exercices quotidiens. Les sessions en ligne peuvent ne pas être aussi efficaces mais nous n’avons pas d’autre alternative, « a déclaré Garcia, entraîneur de fitness.

L’équipe a eu des séances d’entraînement quotidiennes avant d’entrer dans la bio-bulle et a également joué plusieurs matchs amicaux après le bouclier IFA. L’équipe affrontera le Chennai City FC lors de son premier match en I-League le 9 janvier.