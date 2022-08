Gokulam Kerala écrit au Premier ministre, contacte le ministère des Sports et reçoit une prolongation de 48 heures de l’AFC à Tachkent

Oscillant entre espoir et désespoir depuis l’interdiction de l’Inde par la FIFA, le président de l’équipe féminine de Gokulam Kerala, VC Praveen, envisageait son prochain mouvement, alors que ses joueuses luttaient contre l’impuissance totale dans un pays lointain. le Comité des Administrateurs (CoA) impliqué, achetant du temps à la Confédération Asiatique de Football.

Il était désespéré de tout mettre en œuvre pour voir ses joueuses éviter l’humiliation de revenir de Tachkent sans jouer, quelques heures à peine après son arrivée là-bas en tant qu’équipe sur le point de devenir le premier club à représenter l’Inde dans le championnat des clubs féminins de l’AFC. pensa Praveen, au lieu de composer New Delhi depuis le Kerala, c’est l’équipe qui devrait passer l’appel, de la capitale ouzbèke au ministère des sports ici.

Le manager de l’équipe a pris la parole alors que les joueurs se tenaient à côté d’eux en tant qu’unité soudée et résolue à ne pas perdre espoir dans un match auquel ils ne s’attendaient pas à faire partie. L’appel passionné a fonctionné, car le ministère a rapidement abordé la question avec l’AFC, qui a offert à l’équipe une prolongation de 48 heures à Tachkent. Ainsi, au lieu de prendre le prochain vol de retour, l’équipe indienne a continué à rester dans un pays. où il est allé avec beaucoup d’espoir.

“Il s’agit d’exprimer les émotions, nous les appelons, c’est bien, mais l’équipe qui appelle à partir de là est différente. Nous avons donc pensé que les joueurs devraient faire partie de l’appel. Le ministère a agi immédiatement et a pris contact avec l’AFC », a déclaré Praveen à PTI mercredi.

Alors qu’il laissait les joueurs entourer son manager d’équipe alors qu’il appelait Delhi, le président du club a décidé d’écrire au Premier ministre Narendra Modi et l’a informé de la situation d’impuissance dans laquelle se trouvaient ses joueurs après que l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a décidé d’interdire l’Inde pour “tiers indu”. ingérence du parti ».

“Les filles souffrent sans faute de leur part, c’est tellement triste. Cette (interdiction) a été si soudaine qu’on ne s’y attendait pas. Pourquoi les joueurs devraient-ils souffrir alors qu’ils n’ont rien fait de mal », a ajouté Praveen. La Cour suprême reportant la prochaine audience au 22 août, l’incertitude plane toujours sur la participation de l’équipe. Alors que le tournoi démarre le 20 août à Qarshi, le club indien devrait ouvrir sa campagne le 23 août.

Alors que le Gokulam Kerala FC reste dans la capitale ouzbèke, toutes les autres équipes sont parties pour Qarshi, où les matchs se jouent. S’adressant également à Twitter, l’équipe a révélé qu’elle avait écrit au PM, lui demandant son aide et son intervention pour révoquer l’interdiction de la FIFA.

“Notre équipe est arrivée à Tachkent, en Ouzbékistan, depuis Kozhikode aux premières heures du 16 août 2022. À notre arrivée, nous avons entendu par divers médias que la FIFA avait interdit l’AIFF (All India Football Federation) et que les clubs n’ont donc plus le droit de prendre participer à la compétition internationale jusqu’à la levée de la suspension », lire la déclaration du club. « À la lumière de ce qui précède, nous demandons aux bons officiers du PMO d’intervenir dans cette affaire et de faire tout leur possible pour révoquer l’interdiction de la FIFA et nous réintégrer dans l’AFC. Women’s Club Championship en tant que club champion de l’Inde.

“Une telle interdiction imprévue ne devrait pas nuire à nos efforts pour rendre l’INDE fière de devenir la nation numéro un du football féminin en Asie”, a ajouté le club. La FIFA avait déclaré que la suspension de la Fédération indienne de football (AIFF) serait levée une fois le “mandat” du CoA, actuellement en charge du sport sur la direction du SC, est “abrogé dans son intégralité”.

“Notre club, le Gokulam FC, est l’actuel champion du football féminin indien. Après avoir mérité la distinction de devenir le club champion de l’Inde le 26 mai 2022, nous nous sommes automatiquement qualifiés pour jouer dans le championnat féminin de l’AFC le 23 août à Qarshi Ouzbékistan », a ajouté le club. « Notre premier match est prévu contre l’Iran en août. 23. Nous nous sommes entraînés pendant 60 jours pour participer à ce prestigieux tournoi. L’AFC a envoyé une lettre à l’AIFF indiquant que notre club n’est plus éligible pour participer au championnat des clubs féminins de l’AFC.

