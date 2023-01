Gokulam Kerala devance Churchill Brothers 1-0

Gokulam Kerala a fait un début d’année parfait, enregistrant une victoire 1-0 contre les Churchill Brothers lors de leur match I-League 2022-23 au stade Payyanad dimanche.

Dans un match où Churchill Brothers avait un avantage offensif sur Gokulam Kerala, c’est la ligne défensive dirigée par le capitaine Aminou Bouba qui a aidé les hôtes à garder leurs espoirs de coup du chapeau alors que le débutant Sergio Mendigutxia a marqué le but décisif en seconde période.

Les deux équipes se sont rapprochées dans les premières minutes du match, le magicien espagnol de Churchill, Tana, se rapprochant à la quatrième minute suite à un centre de Lamgoulen Hangshing. Cependant, l’Espagnol a skié son tir. Deux minutes plus tard, Noufal de Gokulam la croisait jusqu’à Sergio Mendigutxia, qui la dépassait de la tête.

Au fur et à mesure que le match avançait, les gardiens de but des deux côtés n’ont vu presque aucune activité. Le numéro un de Gokulam, Bilal Khan, n’a été appelé qu’une seule fois. Au début du match, un centre raté de Lalawmpuia Sailo a failli faire une boucle dans le but, mais Bilal a passé le ballon en toute sécurité au-dessus de la barre transversale.

Noufal, un fil sous tension dans l’attaque pour les hôtes, a effectué de nombreuses courses menaçantes à travers la droite, battant ses marqueurs avec ses dribbles rapides. Cependant, il a gaspillé dans le dernier tiers.

Après avoir profité d’un avantage offensif pendant la majorité de la première mi-temps, les visiteurs ont perdu le contrôle de la procédure et ont failli encaisser au bord de la mi-temps lorsque leur gardien Albino Gomes a effectué un arrêt réflexe crucial pour nier un effort de la tête de Mendi, suite à un corner. .

Cinq minutes après le début de la deuxième période, Gomes a de nouveau été appelé à l’action. A cette occasion, le gardien de but a réussi un arrêt plutôt facile, récupérant confortablement le ballon après un tir de l’extérieur de la surface de Rahul Raju de Gokulam.

Alors que les scores restaient dans l’impasse, les deux entraîneurs du club se sont tournés vers le banc pour des jambes fraîches. Quelques minutes après son entrée sur le terrain, le remplaçant de Churchill, Chaitan Komarpant, a failli marquer le premier but. Il a réussi un tir puissant à 30 mètres, mais sa frappe a été contrée par un Bilal Khan tendu, qui a sauvé le tir au détriment d’un corner.

Dix minutes plus tard, Mendigutxia sortait de l’impasse. Dans une pause rapide, Farshad Noor de Gokulam a donné le ballon à l’attaquant espagnol, qui a rejoint Sreekuttan VS, avant d’entrer dans la surface et de faire rouler le ballon devant le gardien de but.

La défense de Gokulam, par la suite, est restée forte pour voir le match dans les dernières minutes. Sharif Mukhammad a eu l’occasion d’égaliser pour les visiteurs avec un coup franc dans le temps additionnel, mais l’Afghan a mis trop de puissance dans son coup franc, qui a navigué, alors que les visiteurs quittaient le stade Payyanad les mains vides.

Suite à ce résultat, Gokulam Kerala s’est hissé à la troisième place du classement, au-dessus du Real Kashmir et a quatre points de retard sur le leader Sreenidi Deccan.

