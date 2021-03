Bien que Gokulam ait dominé la possession, les chances claires de marquer des buts étaient rares car les Snow Leopards se sont défendus avec perspicacité. Cependant, à la 62e minute, Gokulam est venu atrocement près de prendre la tête. La tête de Deepak Devrani sur un coup de pied de coin a secoué la barre transversale et est revenue en jeu alors que leurs adversaires survivaient. La minute suivante, Devrani a presque offert un but au Real Kashmir. Haroon Amiri a exercé une pression et lui a volé le ballon dans le troisième défensif. Avec le gardien de but hors de sa ligne, Amiri a essayé de jeter le ballon dans le filet, mais son effort est allé au-dessus de la barre.

Rarement écarter les malheurs qui les ont vus perdre des points lors de leurs deux derniers matches, le Real Kashmir FC a joué une ligne haute et a pressé de l’avant. Cette stratégie a été récompensée à la 13e minute lorsque le gardien Ubaid CK a pris trop de temps pour effacer ses lignes. Basit Ahmed Bhat a exercé une pression et a sauté sur l’occasion alors qu’Ubaid dégageait le ballon. Le ballon a ricoché sur le pied gauche de Basit et est entré dans le but pour donner aux Snow Leopards une avance de 1-0.

