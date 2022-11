Gokulam Kerala commence la défense du titre avec une victoire 1-0 sur Mohammedan SC

Le champion en titre du Gokulam Kerala FC a commencé la nouvelle saison là où il s’était arrêté la dernière fois. Lors du match d’ouverture de la I-League au stade Payyanad de Manjeri, l’équipe locale a pris un départ parfait, battant Mohammedan SC par un seul but pour récolter les trois points. La saison dernière, Gokulam a battu Mohammedan SC lors de la rencontre finale et décisive pour remporter son deuxième titre consécutif.

Mohammedan a commencé le match sur un rythme élevé, avec plusieurs nouvelles recrues comme Nuriddin Davronov, Abhishek Ambekar et Abiola Dauda dans leur onze de départ. Bientôt, Gokulam Kerala a également grandi dans le jeu et c’est devenu une affaire de bout en bout. À la 11e minute, Farshad Noor de Gokulam et Nuriddin Davronov de Mohammedan ont été avertis par l’arbitre après une dispute.

La première mi-temps n’a pas vu beaucoup d’opportunités claires pour les deux équipes. Aminou Bouba est passé tout près de Gokulam à la 35e minute mais son coup franc est passé juste au-dessus de la barre.

Gokulam Kerala a intensifié son jeu et a commencé la seconde mi-temps avec plus d’urgence. Rahul Raju et Christy Davis des équipes à domicile et à l’extérieur, respectivement, ont reçu des cartons jaunes au début de la seconde mi-temps.

Les Malabariens ont ensuite sorti l’impasse à la 55e minute. Le nouvel attaquant Auguste Somlaga a joué un va-et-vient rapide avec le milieu de terrain Farshad Noor avant de lancer un tir bas de l’extérieur de la surface. Son effort a glissé entre les mains du gardien musulman Zothanmawia et le ballon a franchi la ligne de but.

Après avoir accumulé des arriérés, l’entraîneur musulman Andrey Chernyshov a effectué un changement tactique en faisant appel au milieu de terrain Faslu Rahman pour l’attaquant Dauda à la 62e minute. La brigade noire et blanche a eu une chance décente d’égaliser à la 64e minute alors que Vanlalzuidika a attaqué la surface de réparation de Gokulam, mais l’attaque n’a rien donné. De l’autre côté, Farshad Noor est entré dans la surface mahométane après de beaux dribbles mais son effort a manqué de peu le cadre.

Au milieu de la seconde mi-temps, le match s’est transformé en bras de fer au milieu de terrain. Mohammedan semblait être à court d’idées et ne représentait aucune menace réelle pour la défense de Gokulam. A la 83e minute, leur skipper SK Faiaz a reçu une belle occasion dans la surface de Gokulam mais son tir est allé droit au gardien de Gokulam Shibinraj Kunniyil, qui l’a traité facilement.

Les fans ont assisté au premier match de la I-League depuis plus de deux ans et c’était formidable de les revoir dans les tribunes. Les Malabarians avaient clairement un avantage dans le jeu et ont reçu le soutien de la foule bruyante tout au long du match.

Le Gokulam Kerala affrontera désormais l’Aizawl FC lors d’un match à l’extérieur le 18 novembre au stade Rajiv Gandhi, tandis que le Mohammedan SC se déplacera pour affronter le RoundGlass Punjab FC le 20 novembre à Panchkula.

