Gok Wan fait la queue pour I’m A Celeb 2021 ET Strictly – mais il est trop terrifié pour monter sur la piste de danse

GOK Wan a révélé qu’il avait été invité à jouer à la fois dans Strictly Come Dancing et I’m A Celeb.

Le gourou de la mode This Morning, 46 ans, célèbre pour avoir joué sur How To Look Good Naked, a déclaré qu’il avait été chassé par les patrons de la réalité.

Mais il insiste sur le fait que malgré sa confiance à l’écran, il serait une épave baveuse dans la salle de bal du spectacle de danse.

Gok a déclaré: «On m’a demandé de faire les deux et, assez souvent, je vais voir si je le ferais ou non.

«Croyez-le ou non, je n’ai tout simplement pas la confiance nécessaire pour le faire. Je sais que je serais terrifié avant d’aller sur la piste de danse et je ne pense tout simplement pas que je l’ai en moi.

«J’aime vraiment faire mon travail et j’aime vraiment être devant la caméra, mais j’aime être devant la caméra avec des choses que je connais donc je trouverais cela vraiment intimidant.»

La star de This Morning a déclaré: « J’aime être devant la caméra avec des choses que je connais »[/caption]

Il a longtemps fait pression pour les couples homosexuels sur Strictly Come Dancing[/caption]

Je suis une célébrité devrait revenir en Australie cette année après avoir été transféré au château de Gwrych au Pays de Galles en raison de restrictions strictes sur les voyages internationaux.

Gok aura reçu la piste intérieure de la série par son meilleur ami, la star d’EastEnders Brian Conley, qui a été contraint de se retirer après seulement 10 jours pour des raisons médicales en 2012.

Parlant de leur proximité, il a déclaré: «Sur le papier, nous ne devrions pas être amis – nous ne pourrions pas être plus différents et nous sommes Yin et Yang.

«Mais nous étions ensemble dans la pantomime il y a sept ans. C’est l’un de mes amis les plus proches.

Il a dit « Je n’ai tout simplement pas la confiance » pour faire le spectacle de danse de la BBC[/caption]

Gok prépare du poisson-frites aigre-doux pour le fonds de la famille McCain[/caption]





Gok est un grand fan de Strictly et a longtemps fait campagne pour que l’émission admette les couples de même sexe, une décision qui est intervenue l’année dernière lorsque le boxeur Nicola Adams a été jumelé à Katya Jones.

Cependant, il n’y a jamais eu de couple entièrement masculin, ce que beaucoup pensent se produira lorsque la série de la BBC reviendra cet automne.

La BBC et ITV ont refusé de commenter.

