Le géant indonésien du covoiturage et des paiements, Gojek, est en pourparlers de fusion avancés avec le pionnier local du commerce électronique PT Tokopedia avant une offre publique de l’entité combinée, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des personnes proches du sujet.

L’entité fusionnée créerait une centrale Internet indonésienne avec une valorisation combinée de plus de 18 milliards de dollars, a ajouté le rapport.

Gojek et Tokopedia envisagent une fusion potentielle depuis 2018, mais les discussions ont pris de l’ampleur après que les négociations d’accord entre Gojek et son rival Grab Holdings Inc sont dans une impasse, a déclaré Bloomberg News.

L’accord est attendu dans les mois à venir et la nouvelle société prévoit d’entrer en bourse aux États-Unis et en Indonésie, selon le rapport.

