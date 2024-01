Gohar met en garde contre le fait de pousser le PTI jusqu’au « point de non-retour » – Pakistan

L’ancien président du PTI, l’avocat Gohar Ali Khan, a déclaré que ceux qui sont au pouvoir devraient se rendre compte que le parti a déjà été soumis à beaucoup de choses et ne devrait pas être poussé jusqu’au point de non-retour.

Dans un entretien avec Voix de l’Amérique ourdouM. Gohar a déclaré que les « actions de vengeance » contre le PTI n’ont pas diminué même après le début du processus électoral.

« Ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre que cela suffit maintenant. Ne nous poussez pas jusqu’au point de non-retour », a-t-il déclaré dans l’interview publiée dimanche. M. Gohar a adopté un ton conciliant et a exprimé la volonté de son parti d’engager le dialogue et de travailler ensemble avec ses rivaux.

Il a ajouté que le pouvoir d’un dirigeant et d’un dictateur est voué à disparaître, mais que ce pays, son peuple et sa démocratie resteront. « Si cela se réalise, nous pourrons oublier les différences et aller de l’avant. »

Il a averti qu’une troisième force pourrait « exploiter la situation » si les différends ne sont pas résolus.

« Si vous vous battez avec le plus grand parti du pays et ne lui permettez pas de participer au processus démocratique, alors sera-t-il appelé un pays démocratique ?

Lorsqu’on lui a demandé de développer sa déclaration, il a déclaré que certaines institutions étaient contre le parti et aidaient donc les rivaux du PTI.

Tout en affirmant qu’aucune institution n’avait contacté le parti, ni contacté personne, M. Gohar a ajouté que le président fondateur du PTI, Imran Khan, est prêt à parler à tout le monde pour des élections libres et équitables.

Il s’est plaint du fait qu’ECP avait seulement déposé une plainte contre le financement étranger du PTI et les élections intra-parti.

« D’une part, Nawaz Sharif a été ramené et acquitté de toutes les affaires pour le rendre éligible aux élections. De l’autre, le président fondateur du PTI a été inculpé de toutes sortes d’affaires, y compris de trahison.»

Parlant de la perte du symbole « chauve-souris » du PTI, il a déclaré VOA ourdou que son parti a été privé de 227 sièges réservés puisqu’il se présente aux élections sans symbole.

“Même si ceux qui gagnent en tant que candidats indépendants rejoignent le PTI après les élections, le parti subira une énorme perte lors des élections au président, au Premier ministre et au Sénat en raison de la perte de sièges réservés.”

‘Rendez-vous COAS’

L’ancien président du PTI a nié que son parti ait tenté de saboter la nomination du chef de l’armée et a ajouté que la déclaration de tout dirigeant sur cette question était son opinion personnelle. Selon M. Gohar, le président fondateur du parti n’a pas cherché à se battre avec l’armée et a même tenté de cacher cette impression.

Parlant de la décision de la Cour suprême concernant le symbole « chauve-souris » du PTI, M. Gohar a déclaré que le parti attend l’ordonnance détaillée, après quoi un appel intra-judiciaire serait déposé.

« Il y a des lacunes juridiques dans l’ordonnance, et le parti soutiendrait également qu’un siège plus large, et non un siège de trois membres, devrait entendre les questions constitutionnelles. »

Il a précisé que M. Khan avait une confiance totale dans la Cour suprême.

Il a juré de ne pas quitter le terrain car cela permettrait aux rivaux du PTI de se réunir à l’assemblée. “Il vaut mieux que le parti lutte tout en étant à l’Assemblée plutôt que de rester dehors pendant cinq ans.”

Il a ajouté qu’après les élections, le PTI travaillerait avec d’autres partis pour le bien du pays et placerait sa confiance dans les candidats du parti, en espérant qu’ils ne changeront pas de loyauté après leur victoire.

M. Gohar a appelé à une amnistie générale pour les dirigeants et les travailleurs du PTI qui seraient impliqués dans les attentats du 9 mai et a ajouté que si cela ne se produisait pas, une commission devrait être formée pour enquêter sur les allégations.

« Il devrait y avoir une enquête et ce n’est qu’après l’approbation d’une commission judiciaire qu’un suspect devrait être arrêté et condamné. »

Il a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune tentative de briser la fête à cause de cet incident. Le PTI, en tant que parti, n’est impliqué dans aucune activité anti-étatique, a-t-il ajouté.

Publié dans Dawn, le 22 janvier 2024