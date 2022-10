Gogglebox Sophie Sandiford partage un cliché rare avec son petit ami alors qu’ils profitent d’un voyage romantique à Paris

La star de GOGGLEBOX, Sophie Sandiford, a partagé une douce photo avec son petit ami rarement vu alors qu’ils profitaient d’un voyage romantique à Paris.

Prenant une pause du canapé, Sophie, la favorite de la télévision, s’est rendue dans la ville de l’amour pour une mini pause avec le beau Ben McKeown.

Sophie Sandiford profite d’une escapade romantique à Paris avec son petit ami Ben[/caption]

La paire avait l’air aimée alors qu’elle posait devant la Tour Eiffel lors d’une promenade nocturne.

Sophie a affiché un grand sourire alors qu’elle se rapprochait de son beau petit ami.

Elle portait une robe noire à froufrous et une veste nude, tout en emportant ses essentiels dans un petit sac argenté métallisé.

La star de Channel 4 l’a légendé : “Tour de Blackpool – Branche française”.

Son frère Pete n’a pas tardé à commenter, écrivant de façon hilarante : « La pose de Ben avec le verre invisible est parfaite. ”

Sophie ravit régulièrement les fans lorsqu’elle donne un aperçu de sa vie hors caméra.

Elle a récemment partagé une photo d’elle et de Ben profitant d’une soirée bien arrosée à la Gin School, à Belfast.

Sophie est devenue publique avec Ben en avril lorsqu’il a assisté à un mariage familial avec elle et son frère Pete.

Et il a immédiatement obtenu l’approbation de son très célèbre oncle – Paul Chuckle – qui a commenté une photo d’eux : “C’est super de vous voir tous hier au mariage.





“Vous êtes tous magnifiques, mais vous ne ressembliez pas à ça à la fin de la nuit !”

Le nouveau petit ami de Sophie, Ben, vient d’Irlande du Nord et a étudié à l’Université de Glasgow.

Depuis qu’ils ont rejoint Gogglebox en 2018, Sophie et Pete sont devenus les favoris des fans grâce à leurs plaisanteries entre frères et sœurs et leurs doublures hilarantes.

Ils ont en fait deux autres frères et sœurs nommés Harry et Lucy.

Pete est maintenant marié et père d’un enfant, il ne vit donc plus dans la même maison que Sophie, mais revient pour enregistrer l’émission.

Même s’ils sont désormais connus, le tarif du programme Channel 4 de 1 500 £ par mois n’est pas suffisant pour vivre.

Sophie travaille toujours comme fleuriste, tandis que Pete est couvreur.

Lorsqu’on lui a récemment demandé s’il quitterait son emploi, Pete a déclaré au Sun: “Je dois payer mon hypothèque d’une manière ou d’une autre.”

Sophie a posté avec Ben pour la première fois lors d’un mariage en avril[/caption]

