Gogglebox signe Gordon Ramsay et sa fille star de Strictly, Tilly

VOS plats à emporter du vendredi soir viennent d’être surdimensionnés avec cette double portion de Ramsay.

Le célèbre chef Gordon et sa fille star de Strictly, Tilly, se sont associés pour la première fois à l’écran pour rejoindre Celebrity Gogglebox.

Jude Edginton / Canal 4

Gordon et Tilly joueront dans la Gogglebox de ce vendredi pour Stand Up To Cancer de Channel 4[/caption]

Ils se sont blottis dans des combinaisons assorties et des pantoufles en peau de mouton pour l’émission spéciale Stand Up To Cancer de Channel 4.

Le duo a déclaré: «Nous sommes toujours heureux de soutenir le superbe travail de Stand Up To Cancer, et malgré nos goûts télévisuels opposés, nous nous sommes beaucoup amusés à filmer cet épisode très spécial de Gogglebox.

“Chaque centime collecté sert à trouver des remèdes contre le cancer, alors j’espère que nous pourrons aider à collecter des tonnes d’argent.”

Gordon et Tilly joueront aux côtés des habitués de Gogglebox vendredi à 21h sur Channel 4. Pour en savoir plus ou pour faire un don, veuillez visiter channel4.com/su2c.

EN SAVOIR PLUS SUR GORDON RAMSAY Bataille de nourriture Gino D’Acampo de Family Fotunes frappe brutalement Gordon Ramsay oh mon dieu ! Le gagnant de Masterchef 2022 décroche un emploi avec Gordon Ramsay – mais ne coûte que 10 £ de l’heure