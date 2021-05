Gogglebox signe Clara Amfo de Strictly pour la nouvelle line-up de la prochaine série en juin

ELLE devient rapidement l’une des stars les plus populaires de la boîte après avoir valsé son chemin à travers Strictly Come Dancing.

Mais le prochain rôle télé de Clara Amfo sera une affaire beaucoup plus confortable.

Reuters

Après sa version extrêmement réussie de Strictly Come Dancing, Clara Amfo rejoint la gamme Celebrity Gogglebox[/caption]

Elle s’est inscrite à Celebrity Gogglebox et apparaîtra sur la nouvelle série en juin.

Une source a déclaré: «Clara est le premier nouveau grand nom de Channel 4 à signer pour la prochaine série de Celebrity Gogglebox.

«Elle prendra place sur son canapé aux côtés de sa maman Gracie.

«En tant que grande fan de Gogglebox, Clara a hâte de participer et a vraiment hâte de le filmer.»

Pennsylvanie

La carrière de l’ex-DJ de Radio est devenue brillante après avoir séduit le spectacle de danse de la BBC avec Aljaž Škorjanec[/caption]

Après son tour dans l’émission à succès, Clara est également alignée pour une place dans un spécial Gogglebox plus tard cette année pour marquer le Black Talent Day de Channel 4.

L’initié a ajouté: «Comme l’une des façons dont Channel 4 marque le Mois de l’histoire des Noirs, elle diffuse un épisode spécial de Gogglebox avec juste des talents noirs.

«Les bookers atteignent littéralement les étoiles avec la file d’attente.

Canal 4

Les célébrités de la série spéciale de Gogglebox dans le passé ont inclus des stars comme Harry Redknapp et sa femme Sandra[/caption]

«Avec Clara, ils veulent approcher de grands noms comme Sir Lenny Henry, Naomi Campbell et Dame Kelly Holmes.

«Ce sera une formation absolument exceptionnelle lorsque tout le monde sera confirmé.»

Le patron de Channel 4, Ian Katz, a révélé l’année dernière comment le diffuseur organiserait une journée spéciale de programmation avec des talents noirs.





D’autres grandes émissions, notamment Countdown et Hollyoaks, seront diffusées avec juste des étoiles noires à l’affiche.

Ian a déclaré l’année dernière: «Channel 4 a été créée pour donner la parole aux parties sous-représentées de la société et faire des choses que d’autres diffuseurs ne feraient pas, et le Black Takeover se qualifie sur les deux points.

«Ce sera bien plus qu’une journée de programmation accrocheuse, fournissant un point focal pour nos efforts pour augmenter la représentation à l’écran et hors écran et laisser un héritage durable sur la chaîne et au-delà.»