Gogglebox étoiles en larmes alors qu’un ambulancier attentionné enfreint les règles de Covid pour embrasser une femme après la mort par choc de son partenaire à la maison

Les stars de GOGGLEBOX ont pleuré lors de l’émission de ce soir en regardant un clip déchirant de la série Ambulance de la BBC.

Les favoris de la télévision ont été submergés d’émotion lorsqu’un ambulancier au bon cœur a enfreint les règles de Covid pour réconforter une femme après le décès de son partenaire à la maison.

4 Jenny et Lee ont été incapables de contenir leur émotion

4 Le bon cœur Nutan a enfreint les règles de Covid pour réconforter Emma

Jenny et Lee, Izzi Warner et Pete Sandiford faisaient partie des accros à la télé à craquer – avec Julie Malone louant l’employé du NHS, Nutan, pour « avoir facilité l’un des pires jours de la vie de cette dame en étant là et en disant les bonnes choses ».

Les scènes pénibles ont commencé avec l’appel 999 d’Emma après avoir trouvé son mari Simon, 49 ans, « froid » et incapable de respirer.

Nutan et le reste des ambulanciers se sont présentés à la maison et ont travaillé sans relâche pour redémarrer le cœur de Simon, mais en vain.

Finalement, Nutan a dit à Emma : « Si tu veux être avec lui, tu peux venir t’asseoir à côté de lui. »

Après le décès de Simon, elle a proposé de préparer une tasse de thé sucrée à son partenaire en deuil, tandis qu’Emma pleurait: « J’aimerais pouvoir te serrer dans mes bras, j’ai besoin d’un câlin. »

Portant un EPI complet, attentionné, Nutan l’a attirée pour un énorme câlin d’ours, lui disant: « Je ne dis jamais non à un câlin, jamais. »

Alors que les épaules d’Emma tremblaient en pleurant dans les bras de Nutan, les téléspectateurs de Gogglebox ont réagi aux scènes déchirantes.

Pete avait les larmes aux yeux en parlant de sa femme Paige, qu’il a secrètement mariée cet été, à sa sœur Sophie.

Visiblement submergé par l’émotion, il a déclaré: « Je crains de penser à ce que ressentirait Emma, ​​je ne peux que comparer cela à quelque chose qui arrive à Paige et je n’ose même pas y penser. »

En sanglotant, Jenny a dit à son pote Lee : « Je ne le laisserais pas partir, n’est-ce pas ? Je le secouerais : ‘Tu te lèves de ce sol enflammé !' »

Elle a facilité l’un des pires jours de la vie de cette dame en étant là et en disant les bonnes choses. Julie Malone

Et Dave a dit à sa femme Shirley : « Bon sang, ça va au-delà, n’est-ce pas ?

Les fans de Gogglebox à la maison ont été tout aussi captivés par les scènes et se sont rendus sur Twitter pour partager leur réaction.

L’un d’eux a écrit: « Je sanglote à nouveau à cause de cette horrible mort sur #Ambulance et Nutan étant le meilleur des meilleurs ».

Un autre a écrit: « Wow, c’est tellement difficile cette montre… Tous les ambulanciers sont des héros parce qu’il faut être fort pour se retrouver dans des situations comme celle-là, peut-être tous les jours quelque part… Des gens incroyables. »

4 Pete a réfléchi à sa nouvelle femme Paige

4 Izzi a essuyé ses larmes