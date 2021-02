Les patrons de Channel 4 se disent satisfaits que « des mesures appropriées » soient prises pour assurer le bien-être du personnel travaillant sur l’émission à succès Gogglebox, suite aux allégations de traitement « inhumain ».

Plusieurs membres de la production – qui travaillent dans les coulisses plutôt qu’à l’écran – ont allégué un environnement de travail toxique avec des heures de travail excessives et aucune pause.

Un ancien membre du personnel anonyme a déclaré au Guardian: « Les gens en ont assez. Vous ne vous présentez pas au travail pour être crié dessus pendant 12 heures par jour.

« C’était le pire travail que j’aie jamais fait. La façon dont c’est fait est parfois inhumaine. »

Certains membres du personnel ont également déclaré au journal qu’ils avaient retiré l’application de suivi NHS de leurs téléphones, craignant les répercussions d’une éventuelle perturbation de la production de l’émission.

L’émission de télé-réalité à succès, diffusée pour la première fois en 2013, est réalisée par la société de production indépendante Studio Lambert.

Alors que Channel 4 déclare qu’elle « ne peut pas commenter les allégations et les rumeurs anonymes », un porte-parole du diffuseur a déclaré à Sky News: « Nous sommes convaincus que Studio Lambert prend les mesures appropriées pour assurer le bien-être de ses équipes et appliquer les normes de comportement appropriées. à travers les émissions que ça nous fait. «

En réponse à ces affirmations, un porte-parole du Studio Lambert a déclaré à Sky News: « Studio Lambert prend très au sérieux le bien-être de ses équipes dans toutes ses productions et a mis en place un certain nombre de mesures pour encourager les gens à faire part de leurs préoccupations. ont, ainsi que des systèmes de soutien pour une série de problèmes. «

La société de production a poursuivi: « Tous nos spectacles depuis mars de l’année dernière ont été produits avec des protocoles de sécurité COVID-19. »

Le syndicat des médias et du divertissement, BECTU, a également déclaré qu’il examinait actuellement les allégations de mauvaises conditions de travail au nom de plusieurs de ses membres.

Le syndicat a récemment lancé une campagne appelée #UnseenOnScreen pour mettre en évidence les problèmes d’intimidation et de harcèlement au sein de l’industrie.

Avec une communauté de travailleurs largement indépendante, la production télévisuelle et cinématographique a été fortement touchée par les récentes restrictions relatives aux coronavirus, et les créatifs du secteur ont du mal à subvenir à leurs besoins à travers de nombreux verrouillages.

L’une des émissions les plus réussies de Channel 4, Gogglebox a remporté un BAFTA et de nombreux prix de la télévision nationale au cours des sept dernières années, et le format a été copié dans des pays du monde entier. Il a également engendré un spin-off réussi de Celebrity Gogglebox.

Cependant, la co-créatrice de Gogglebox, Tania Alexander, a brusquement quitté Studio Lambert au milieu de la série 16 après 12 ans de service en novembre de l’année dernière.

Avec une rotation rapide du contenu inspiré des émissions de télévision les plus remarquables de la semaine, Gogglebox est diffusé le vendredi soir à 21 h.

En utilisant une série de caméras truquées installées dans les maisons des participants, l’équipe de production n’a pas besoin d’être dans la maison elle-même pour monter les images.

Les unités domestiques et l’utilisation de bulles de soutien ont permis à Gogglebox de continuer à filmer au Royaume-Uni, contrairement à de nombreuses autres émissions formatées, malgré de strictes restrictions de distanciation sociale.

Actuellement entre les séries, la 17e série de Gogglebox devrait commencer plus tard ce mois-ci.