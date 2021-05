Gogglebox Cast 2021: qui sont les familles cette année?

GOGGLEBOX a été l’une des émissions de télévision qui nous a permis de continuer tout au long de la pandémie de coronavirus – et elle est de retour sur nos écrans de télévision ce soir.

Les critiques de fauteuils nous ont divertis tous les vendredis à 21 heures alors qu’ils donnent leur point de vue sur la dernière télé – mais qui fait partie du casting de cette série?

Qui sont les familles de Gogglebox 2021?

Le casting complet de la série 17 voit revenir de nombreux visages familiers.

Voici qui est qui sur Gogglebox.

Anne et Ken

Canal 4

Anne et Ken ont rejoint le programme de longue date de la série 2020 et, tout comme la célèbre famille Gogglebox, The Moffatts, ils sont originaires du comté de Durham.

Le duo a été présenté à des millions de téléspectateurs à la maison comme «un couple marié depuis 50 ans».

Ils sont clairement toujours très aimés et lors de leur première apparition dans la série, Ken a présenté à Anne un bouquet de roses – un pour chaque année où ils ont été ensemble.

Giles et Mary

Canal 4

Avec leurs meubles originaux, y compris le papier peint assorti à un fauteuil, il n’est pas surprenant que Giles et Mary aient des emplois créatifs.

Giles est un artiste et Mary est surtout connue pour être la tante de l’agonie résidente du spectateur ainsi qu’une reine autoproclamée de l’étiquette.

Elle a commencé au magazine Tatler et a écrit un livre intitulé How the Queen Can Make You Happy.

On pense que les deux sont des amis proches de Boris Johnson et de sa sœur Rachel.

Jenny et Lee

Canal 4

Cette paire hilarante filme Gogglebox à l’intérieur d’une caravane à Hull, mais on ne sait pas trop ce qu’ils font quand ils ne sanglotent pas ou ne rient pas en regardant la télé.

Alors que beaucoup pensent que Jenny et Lee sont mère et fils ou mari et femme, le duo n’est que de solides amis.

Ils se sont rencontrés lorsque Jenny était la propriétaire du pub Crown Inn à Paull et Lee était un client régulier.

Le couple a décroché leur place dans l’émission lorsque Jenny a rencontré deux des chercheurs de l’émission à Beverley Races Ladies ‘Day et ils l’auraient inscrite sur place.

Ellie et Izzi

Les sœurs Ellie et Izzi sont de Leeds.

Les pommes de terre du canapé qui se sont avouées aiment passer du temps dans l’appartement d’Ellie avec son chien et manger des plats à emporter.

Dans des épisodes plus récents, nous avons vu Ellie apparaître avec son petit ami, Nat.

Ils sont apparus pour la première fois dans la série dans la sixième série.

Mary et Marina

Chanel 4

Mary et Marina sur Gogglebox[/caption]

Le couple a rejoint le spectacle en 2016.

Bien qu’elles aient 80 ans, les dames de Bristol sont très jeunes de cœur et n’hésitent pas à rire.

Ils sont souvent distraits en parlant de leur vie amoureuse.

Mary et Marina sont veuves et sont les meilleures amies.

Le couple vit dans la même maison de retraite.

Amira et Iqra

Canal 4

Amira et Iqra sont apparues dans la série depuis la série 10.

Les deux copains de Londres sont connus pour leurs rires contagieux qui nous laissent dans les mailles.

Ils ont rejoint la série avec leur amie Amani, mais maintenant ce ne sont que deux.

Pete et Sophie

Canal 4

Pete et Sophie sont le duo frère et sœur qui nous fait rire sur nos canapés tous les vendredis soirs depuis qu’ils ont rejoint Gogglebox en 2018.

En plus de leur carrière florissante en tant que personnalités de la télévision sur Gogglebox, le couple a également des emplois de jour.

Alors que Sophie travaille comme habilleuse de vitrines, Pete travaille dans les assurances.

Le couple passe souvent ensemble pendant leur temps libre et partage régulièrement des clichés de leurs soirées sur Instagram.

Les Siddiquis

Canal 4

Baasit, Umar et leur père, Sid sont de retour.

L’autre frère Raza fait parfois une apparition – avec la mère et les filles aussi de temps en temps.

La famille est originaire de Derby et est devenue des célébrités dans leur ville locale.

Les Plummers

Canal 4

Trois frères Tremaine, Twaine et Tristan Plummer de Bristol sont apparus dans la série depuis la huitième série.

Le trio film dans le confort de leur maison à Bristol.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, les gars sont fous de football avec Tristan qui jouait auparavant pour Bristol City entre 2007 et 2010.

David et Shirley

Canal 4

Le couple marié du Pays de Galles a rejoint la famille Gogglebox en 2015.

Ils sont mariés depuis plus de 40 ans.

Quand ils ne filment pas, David est nettoyeur dans une usine et Shirley travaille dans le commerce de détail.

John et Beryl

Canal 4

John et Beryl ont rejoint Gogglebox en 2018 pour la saison 12.

Beryl mentionne dans l’émission comment John a pris sa retraite il y a environ 12 ans, ce qui signifie que cela aurait été vers 2008 quand il a cessé de travailler.

La paire n’a pas tendance à révéler beaucoup de détails sur leur vie sur Gogglebox.

Les Michaels

Canal 4

La famille Michael est originaire de Brighton et est devenue l’une des familles préférées des émissions au fil du temps.

Alors que Louis et sa sœur Alex jouent aux côtés de leurs parents Andrew et Carolyne sur le canapé, ils ont en fait deux autres frères et sœurs.

On a découvert qu’Alex était parfois remplacée par sa sosie sœur Catheryne – et lorsque le couple est apparu ensemble à l’écran, les téléspectateurs se sont déchaînés.

Abbie et la Géorgie

Canal 4

Abbie et Georgia ont rejoint la famille Gogglebox pour la saison 12 en 2018 et sont originaires de Durham.

Ils sont connus pour avoir réagi à l’annonce de Noël 2018 de John Lewis.

On les a vus se demander si la chanson à succès Your Song d’Elton John était à l’origine interprétée par Ellie Goulding ou Elton.

La famille Ven

Chanel 4

La famille Ven sur Gogglebox[/caption]

Les sud-londoniens Marcus, Mica, Sachelle et Shuggy ont rejoint la série dans la série 11.

Leurs personnalités extraverties et les commentaires hilarants de Marcus les ont placés parmi les favoris des émissions.

Paige et Sally

Canal 4

Paige et Sally viennent de Birmingham et ont rejoint l’émission en tant que dernier combo mère et fille de Gogglebox en 2019.

Paige travaille en tant que responsable du développement des affaires tout en Sally s’occupe des personnes âgées et handicapées.

Les Malones

Canal 4

Quand nous pensons à la famille Malone, une chose nous vient à l’esprit: leur pile interminable de friandises sur leur table basse.

Maman, Julie, papa, Tom Senior et ses fils Tom Junior et Shaun regardent la télévision depuis leur domicile à Manchester, mais Tom Jr n’apparaîtra pas dans l’émission de cette année.

La famille est apparue pour la première fois dans la quatrième série.

Daniel et Stephen

Canal 4

Les téléspectateurs de longue date de Gogglebox sauront que Stephen, basé à Brighton, est apparu pour la première fois dans l’émission aux côtés de son petit ami Chris Butland-Steed.

La relation amoureuse de Stephen et Chris n’a duré qu’une seule série, mais le couple a continué à être amis et à critiquer ensemble la télé sur le canapé pour notre plaisir.

C’était jusqu’en février 2019, lorsque Chris a annoncé qu’il quittait la série après cinq ans.

Chris a été remplacé par la mère de Stephen, Pat (alias maman Pat) et, bien que les téléspectateurs aient mis du temps à s’habituer au nouveau couple, ils ont commencé à aimer le combo mère-fils.

Pat a été remplacé par Daniel au début de la série 2019.

Les Worthingtons

Alison et son mari George ont rejoint la série dans la série 10 avec leur fille, Helena.

La famille, qui vit à Manchester, a été rejointe par un autre invité plus tôt cette année après qu’Helena a donné naissance à un petit garçon.

Famille Walker

Channel 4 / Gogglebox

Les marcheurs à l’écran sont maman Elizabeth et deux soeurs Chantelle et Monique.

Ils viennent du nord de Londres.

Chantelle a une chaîne YouTube, partageant des histoires de sa vie et des vidéos de beauté.

Chantelle enseigne également aux étudiants de l’Université de Chichester dans le département de théâtre.

Famille Baggs

Channel 4 / Gogglebox

Les Baggs sont une famille de quatre personnes originaires d’Essex.

Il y a papa Terry, 56 ans, maman Lisa, 50 ans, et ses fils Joe, 23 ans, et George, 17 ans.

Joe a un assez gros compte Tik Tok et travaille dans le recrutement.

George suit une formation de plombier et Terry est vendeur.





Quand Gogglebox sera-t-il le prochain?

La 17e série de Gogglebox se poursuit CE SOIR (vendredi 30 avril).

Vous pouvez voir la série 17 de l’émission à succès à 21h tous les vendredis sur Channel 4.

Les séries précédentes de Gogglebox ont duré 15 épisodes et ce ne sera probablement pas différent.

Les téléspectateurs peuvent rattraper les épisodes manqués sur Channel 4 + 1 ou en ligne sur Tout4.