La plateforme populaire de financement participatif GoFundMe a annoncé qu’elle avait mis fin aux campagnes de collecte de fonds pour se rendre aux manifestations pro-Trump, affirmant que l’activité politique pourrait entraîner des effusions de sang.

La société a déclaré lundi à BuzzFeed qu’elle avait supprimé «De nombreuses collectes de fonds» utilisé pour couvrir les frais de déplacement pour assister aux manifestations.

« GoFundMe supprimera les collectes de fonds pour les frais de déplacement vers un futur événement politique où il y a un risque de violence de la part des participants », a déclaré un porte-parole de la plateforme.

Lire la suite Un bulletin du FBI revendique une menace de « manifestations armées » et d ‘« énorme soulèvement’ ‘si Trump est destitué – rapports

La nouvelle politique semble avoir résulté de la pression médiatique. BuzzFeed a rapporté le 8 janvier que plus d’une douzaine de campagnes de financement liées au rassemblement pro-Trump de la semaine dernière à Washington, qui a conduit un groupe de manifestants à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole, ont été hébergées sur la plateforme. GoFundMe a désactivé plusieurs des collectes de fonds après avoir été contacté par le point de vente, mais BuzzFeed se plaignait toujours que plusieurs appels en espèces pro-Trump n’avaient pas été supprimés.

Selon BuzzFeed, GoFundMe a déjà supprimé environ 1400 campagnes de collecte de fonds liées aux élections, affirmant qu’elles violaient leurs conditions de service. Le point de vente a rapporté qu’avec les nouveaux changements de politique, GoFundMe a supprimé 40 campagnes créées spécifiquement pour collecter des fonds pour se rendre à Washington pour les futurs événements pro-Trump.

Un certain nombre de rassemblements en soutien au président américain sortant devraient avoir lieu dans la capitale et dans d’autres villes du pays lors de l’inauguration du démocrate Joe Biden le 20 janvier. On craint que les manifestations ne reflètent les troubles observés au Capitole mercredi dernier. , qui a été liée à plusieurs décès.

Un prétendu bulletin du FBI cité par le journaliste d’ABC News Radio, Aaron Katersky, affirme qu’il y aura des rassemblements pro-Trump dans les 50 capitales des États à partir du 16 janvier. Selon le rapport non confirmé, le gouvernement fédéral pense qu’il pourrait «Énorme soulèvement» si les législateurs démocrates réussissent dans leurs efforts pour le démettre de ses fonctions avant la fin de son mandat.

Trump et ses partisans ont été mis sur liste noire sur une gamme de plateformes de médias sociaux et de services Internet à la suite des troubles de la semaine dernière. Trump a été suspendu indéfiniment de Twitter, craignant que ses messages sur la plate-forme ne provoquent de nouvelles violences. Cette décision a été suivie d’interdictions et de restrictions de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Shopify, Pinterest et d’autres sites et services.

Alors que certains ont salué la répression de Big Tech contre Trump comme étant attendue depuis longtemps, de nombreux autres, y compris des dirigeants étrangers tels que l’Allemande Angela Merkel, ont exprimé des inquiétudes quant aux ramifications de l’autorisation des entreprises privées à réglementer le discours politique.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!